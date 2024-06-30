Дорогой ремонт из-за дешевой детали: мелкий дефект привел к миллионному судебному иску

На BMW подали в суд из-за дефектной антенны, через которую в салон попадает вода

В Калифорнии разворачивается громкий судебный процесс, в котором владельцы автомобилей BMW обвиняют компанию в установке неисправных антенн, приводящих к серьезным поломкам.

Инициатором иска выступил Тим Крафт, владелец BMW X5 2019 года выпуска. Он утверждает, что из-за дефектной антенны стоимостью всего 92 доллара в его автомобиль попала вода, что вызвало коррозию, повреждения электроники и отделки салона. Ремонт обошелся ему в 2,5 тысячи долларов, но дилер отказался признать случай гарантийным, что подтолкнуло Крафта к судебному разбирательству.

Крафт не одинок в своей беде. К иску присоединились владельцы других моделей BMW, включая 3-ю, 5-ю и 7-ю серии, а также кроссоверы X1-X7, выпущенные с 2017 по 2023 год. Истцы уверены, что проблема носит массовый характер и BMW сознательно игнорирует дефект, чтобы избежать дорогостоящего гарантийного ремонта.

Сумма иска составляет более 5 миллионов долларов. Истцы требуют от BMW возмещения ущерба, компенсации за ремонтные работы, а также проведения отзывной кампании для замены дефектных антенн.

Стоит отметить, что это не первый случай, когда BMW сталкивается с судебными исками из-за проблем с качеством. Ранее компания уже была оштрафована за использование некачественных материалов в своих автомобилях.

«За рулем» можно читать в Одноклассниках

Источник: Carcomplaints