Японский седан с надежным мотором 2 л и АКП вернулся в Россию через Китай
Седан Mazda 3, который вместе с хэтчбеком официально поставлялся в Россию из Японии до осени 2020 года и был самой доступной моделью бренда, снова появился на российском рынке.
Однако теперь он прибывает из Китая – оттуда, как выяснили журналисты, привезен экземпляр 2023 года, который продается в Москве за 3 150 000 рублей.
На китайское происхождение модели указывает шильдик с иероглифами на крышке багажника.
У импортированного из Китая седана 2,0-литровый атмосферный двигатель мощностью 158 л.с. и классический 6-ступенчатый автомат.
Автомобиль оснащен двухзонным климат-контролем, камерой заднего вида, многофункциональным рулем, медиасистемой с большим цветным дисплеем, запуском двигателя с кнопки, люком в крыше, парктроником и многим другим.
Габариты седана: длина – 4662 мм, ширина – 1795 мм, высота – 14450 мм, колесная база – 2725 мм.
Эта Mazda является прямым конкурентом хорошо известной россиянам «японки» Toyota Corolla.
- «За рулем» можно смотреть на YouTube
Источник: «Автоновости дня»