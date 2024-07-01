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Японский седан с надежным мотором 2 л и АКП вернулся в Россию через Китай

Новую Mazda 3 китайского производства предлагают в России за 3,15 млн рублей

Седан Mazda 3, который вместе с хэтчбеком официально поставлялся в Россию из Японии до осени 2020 года и был самой доступной моделью бренда, снова появился на российском рынке.

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Однако теперь он прибывает из Китая – оттуда, как выяснили журналисты, привезен экземпляр 2023 года, который продается в Москве за 3 150 000 рублей.

На китайское происхождение модели указывает шильдик с иероглифами на крышке багажника.

У импортированного из Китая седана 2,0-литровый атмосферный двигатель мощностью 158 л.с. и классический 6-ступенчатый автомат.

Три популярные модели Mazda получили особые версии

Автомобиль оснащен двухзонным климат-контролем, камерой заднего вида, многофункциональным рулем, медиасистемой с большим цветным дисплеем, запуском двигателя с кнопки, люком в крыше, парктроником и многим другим.

Габариты седана: длина – 4662 мм, ширина – 1795 мм, высота – 14450 мм, колесная база – 2725 мм.

Эта Mazda является прямым конкурентом хорошо известной россиянам «японки» Toyota Corolla.

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Источник: «Автоновости дня»

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За РулемАлексеева Елена
Фото:Мазда
01.07.2024
Фото:Мазда
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