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С 1 июля для поездок в Белоруссию российским водителям понадобится этот документ

Российским водителям с 1 июля будут выдавать страховые сертификаты «Синяя карта»

В России с 1 июля начинается выдача страховых сертификатов «Синяя карта», он подтверждает страхование автогражданской ответственности водителей во время поездок в Белоруссию.

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С этого момента оформление сертификатов на бланках «Зеленая карта» не допускается, кроме случаев, когда потребуется выдача дубликатов. Действие договоров, оформленных до 1 июля на старых бланках «Зеленая карта», продолжится, они будут действовать до окончания указанного в них срока страхования.

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Отмечается, что новые сертификаты изготовят децентрализованно с использованием корпоративных технических средств страховщиков, по единой форме на листах синего цвета. В Российском союзе автостраховщиков отмечают, что в перспективе планируется ввести электронный формат таких карт.

До 14 июля текущего года стоимость страховок будет рассчитываться по текущим тарифам, а с 15 июля будут применяться новые уменьшенные базовые ставки. Пересчет тарифов с поправкой на коэффициент инфляции будет осуществляться по новым правилам один раз в квартал (ранее корректировка была ежемесячной).

Напомним, до июня 2023 года Россия входила в международную систему страхования автогражданской ответственности «Зеленая карта» – в нее входит 48 стран, в основном европейские. В рамках этой системы действовали национальные страховые сертификаты, но с 30 июня 2023 года членство Российской Федерации и Белоруссии в этой системе приостановлено.

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Источник: tass.ru

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 1
01.07.2024
Фото:Depositphotos
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