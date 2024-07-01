Россия и Китай планируют запустить в Петербурге производство двигателей

В Петербурге хотят построить завод по производству двигателей для автомобилей

Представители правительства Петербурга встретились с делегацией из Китая для обсуждения создания в городе на Неве совместного предприятия по выпуску двигателей. Об этом в своем Telegram-канале сообщил вице-губернатор Кирилл Поляков.

В качестве возведения площадки Поляков предложил рассмотреть территорию Особой экономической зоны «Шушары». В настоящее время формируется пул будущих резидентов, уточняет вице-губернатор.

«Правительство города во главе с губернатором Александром Бегловым уделяет большое внимание развитию российско-китайских отношений. Мы заинтересованы в сотрудничестве по самым разным направлениям, включая машиностроение, медицину, торговлю, судостроение, туризм, образование и многие другие», – подчеркнул вице-губернатор.

По словам Полякова, в Петербурге накоплен большой опыт по взаимодействию с партнерами из Китая в сфере производства и поставок продукции автомобильной промышленности.

Напомним, в Шушарах находится бывший завод Toyota, он функционировал на протяжении 15 лет до марта 2022 года. В цехах завода проводилась сборка моделей Camry и RAV4, производственная мощность предприятия оценивалась в 100 тыс. автомобилей в год.

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Источник: Telegram-канал Кирилла Полякова