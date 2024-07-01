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Снятие запрета на экспорт топлива одобрено до 31 июля — кабмин
1 июля
Снятие запрета на экспорт топлива одобрено до 31 июля — кабмин
Кабмин РФ разрешил экспортировать бензин из...

Снятие запрета на экспорт топлива одобрено до 31 июля — кабмин

Кабмин РФ разрешил экспортировать бензин из России до 31 июля 2024 года

Правительство России продлило экспорт бензина на июль текущего года. Соответствующее постановление кабмина обнародовано на официальном ресурсе правовой информации.

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Согласно документу, запрет на поставки топлива за границу отменен до 31 июля 2024 года.

«Принятые ранее меры по регулированию экспорта доказали свою эффективность, позволили насытить внутренний рынок. Поэтому правительством было принято решение продлить приостановку временного запрета на экспорт бензина еще на месяц начиная с 1 июля», – рассказал министр энергетики Сергей Цивилев.

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По словам главы ведомства, на российском рынке в наличии достаточный объем запасов моторных топлив, а спрос полностью обеспечен предложением.

Напомним, в феврале текущего года правительство ввело запрет на экспорт бензина на шесть месяцев, до 31 августа. Запрет не распространялся на поставки в рамках международных межправительственных соглашений, включая соглашения со странами-членами ЕАЭС, на купленное гражданами топливо для личного пользования, а также на вывозимое для оказания международной гуманитарной помощи.

С конца мая до 30 июня 2024 года запрет сняли, а ограничения на июль и август сохранялись. По словам вице-премьера РФ Александра Новака, запрет на экспорт отдельных видов топлива стал одной из мер для стабилизации ситуации на рынке нефтепродуктов.

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Источник: publication.pravo.gov.ru

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:ТАСС
01.07.2024
Фото:ТАСС
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