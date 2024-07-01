А вы слышали про дорожный гипноз? Как его избежать, рассказала невролог

Врач Гапонова объяснила, как микросон водителя может стать причиной ДТП

Автовладельцы с хронической усталостью и недосыпом могут быть так же опасны на дорогах наравне с теми, кто управляет автомобилем в нетрезвом состоянии. Об этом в беседе с корреспондентом издания «Газета.Ru» рассказала врач-невролог, нейрофизиолог Ольга Гапонова.

«Хроническая усталость может приводить к дорожному гипнозу. Водитель впадает в такое состояние из-за длительной поездки и монотонного вождения. В подобной обстановке мысли склонны блуждать. Поэтому после поездки человек даже не может вспомнить, что происходило во время вождения. Дорожный гипноз опасен тем, что из-за него легко потерять концентрацию», – объяснила специалист.

Кроме того, у обессиленного и испытывающего усталость водителя есть риск во время управления автомобилем впасть в микросон – он длится от 0,5 до 30 секунд и зачастую является причиной дорожно-транспортного происшествия, подчеркнула Гапонова. Из-за нехватки сна у человека возрастает риск возникновения проблем со здоровьем, включая ожирение, диабет и сердечно-сосудистые заболевания, перечислила врач.

При наличии этих симптомов необходимо обратиться за помощью к медикам. И лучше отказаться от поездок в тот промежуток времени, когда водитель обычно спит. Очень важно слушать свой организм и для предотвращения сонливости регулярно делать остановки во время длительных поездок, хотя один раз каждые два часа, резюмировала Гапонова.

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Источник: gazeta.ru