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В Узбекистане заработал новый автозавод по производству электрокаров

В Узбекистане стартовал выпуск электромобилей BYD

На совместном заводе «BYD Uzbekistan Factory» в Джизакской области стартовал выпуск первых электрокаров. Предприятие способно выпускать 50 тыс. машин в год, инвестиции в первый этап проекта составили 160 млн долларов, рассказали в пресс-службе президента Узбекистана.

BYD Uzbekistan Factory
BYD Uzbekistan Factory
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Сейчас на «BYD Uzbekistan Factory» собирают модели Chazor и Song Plus Champion. В ближайшие годы запланировано расширение модельного ряда предприятия. На втором этапе проекта намечено увеличение производства до 200 тыс. электрокаров в год, а на третьем – до 500 тыс. машин.

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Сегодня на предприятии задействовано 1,2 тыс. человек, а с выходом на максимальную мощность на заводе будет работать 10 тысяч человек.

Ранее «За рулем» сообщал, что дилеры привезли в Россию новые кроссоверы Suzuki Fronx по цене от 2,6 млн рублей.

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Источник: аналитическое агентство «Автостат»

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За РулемУшакова Ирина
Фото:BYD Uzbekistan
Количество просмотров 2
01.07.2024
Фото:BYD Uzbekistan
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