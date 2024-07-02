Гостиничную сферу этой страны ждет банкротство из-за отсутствия туристов из России

В Финляндии пытаются спасти от банкротства отели страны чартерами из Европы

Власти Финляндии предпринимают усилия, чтобы заполнить опустевшие без туристов отели. Для этого концерн S-ryhmä намерен запустить чартерные рейсы из Центральной Европы в восточную и северную части страны для спасения отелей в небольших городах, испытывающих проблемы из-за отсутствия клиентов.

Исполнительный директор Ассоциации предпринимателей гостиничного и ресторанного бизнеса MaRa Тимо Лаппи убежден, что прямые рейсы из Центральной Европы являются, практически, единственным способом спасти отели от банкротства.

Вид на Хельсинки

Отмечается, что пока не объявлены конкретные маршруты, известно только, что авиаперелеты будут осуществляться из Южной Европы и немецко-говорящих стран. Речь идет о запуске чартеров уже следующим летом. В частности, рассматриваются такие направления, как прямые рейсы в Йоэнсуу, Савонлинну, Каяани и Лаппеенранту. Финский регион Северная Карелия хотят предложить жителям Европы, уставшим от жары в их странах.

Значительный ущерб из-за отсутствия туристов из России нанесен регионам Финляндии на востоке страны. Очень сильно пострадал бизнес, зависящий от туристического потока из нашей страны. Например, в 2023 году обанкротился гостиничный комплекс Pajarinhovi со спа-центром в финском городе Китеэ на востоке страны.

По мнению финского бизнес-сообщества, восточные регионы скоро станут «буферной зоной» без каких-либо перспектив. А 80% опрошенных молодых жителей Восточной Финляндии в возрасте от 15 до 19 лет заявили, что уедут из страны, если ситуация усугубится. Дело в том, что туристы из Финляндии и Латвии не могут компенсировать потери для местных предпринимателей из-за отсутствия туристов из России.

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Источник: yle.fi