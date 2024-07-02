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174-сильный седан с АКП в топовой комплектации подешевел сразу на полмиллиона

Седан Москвич 6 стал доступнее на 490 тыс. руб. в России

Седан Москвич 6 российского производства, продающийся в двух версиях, со старта продаж подешевел сразу на 490 тыс. руб. Так, в сентябре 2023 года Москвич 6, оснащенный мотором мощностью 174 л.с. и АКП, в топовой комплектации «Бизнес» стоил 2 976 000 руб., а сейчас его цена составляет 2 486 000 руб. Стоимость авто в версии «Комфорт» стартует с 2 200 000 руб. (ранее цена начиналась от 2 626 000 руб.).

Москвич 6
Москвич 6
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Москвич 6 предлагается с двумя различными моторами на выбор: мощностью 136 л. с. (200 Н·м) в сочетании с вариатором и мощностью 174 л. с. (280 Н·м) в сочетании с преселективным роботом.

Ранее «За рулем» сообщал, что дилеры привезли в Россию новые кроссоверы Suzuki Fronx по цене от 2,6 млн рублей.

Интерьер Москвич 6
Интерьер Москвич 6

Источник: Autonews

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Ушакова Ирина
Фото:Москвич
Количество просмотров 2
02.07.2024
Фото:Москвич
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