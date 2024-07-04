#
Где сэкономить?ДачаПутешествуй!ОСАГОЗадать вопросТаксиАвтокредитС пробегомФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Haval M6
4 июля
Дилеры переписали цены на доступный Haval M6
Кроссовер Haval M6 подорожал на ₽230 тыс. за...
Штрафы с камер за ОСАГО — разбираемся, как это будет
4 июля
Штрафы с камер за ОСАГО — разбираемся, как это будет
Максим Кадаков, «За рулем»: Введение штрафов за...
Обжалования, потраченное время и нервы — автоюрист оценила новый штраф водителям
4 июля
Обжалования, потраченное время и нервы — автоюрист оценила новый штраф водителям
Юрист указала на сомнительность идеи...

Забудьте о такси: новая революционная альтернатива уже в разработке

Stellantis инвестирует еще 55 млн долларов в воздушные такси

Автомобильная группа Stellantis инвестирует дополнительные 55 млн долларов в Archer Aviation после успешных испытательных полетов.

Как сэкономить на каско до 50%? Что такое мини-каско? Чем такой полис отличается от каско с франшизой? Каким водителям подойдет такая страховка и сколько реально сэкономить?
ГИД ПО КАСКО

В прошлом году автомобильная группа (в нее входят марки Peugeot, Citroen, Opel, Vauxhall, DS, Fiat, Abarth, Alfa Romeo, Lancia, Maserati, Chrysler, Dodge, Jeep, Ram и SRT) вложила в два раза больше средств, чем сейчас, в производство электрических самолетов с вертикальным взлетом и посадкой.

Очередные инвестиции основаны на ранее объявленных покупках 8,3 млн акций на открытом рынке. В этом году Archer планирует завершить строительство производственного предприятия в Ковингтоне, штат Джорджия, которое сможет выпускать до 650 такси-самолетов в год.

В регионах запретили иностранцам работать в такси. Что произошло?

Цель обеих компаний – заменить 60-90-минутные поездки на автомобиле 10-20-минутными полетами на электрических воздушных такси.

Модель Archer's Midnight управляется пилотом и способна взять на борт четырех пассажиров.

Источник: Auto-Medienportal.net

Подпишитесь на «За рулем» в

Алексеева Елена
Фото:Stellantis, Алексей Белкин/NEWS.ruТАСС
Количество просмотров 2
04.07.2024
Фото:Stellantis, Алексей Белкин/NEWS.ruТАСС
Поделиться:
Оцените материал:
0