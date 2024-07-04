Забудьте о такси: новая революционная альтернатива уже в разработке

Stellantis инвестирует еще 55 млн долларов в воздушные такси

Автомобильная группа Stellantis инвестирует дополнительные 55 млн долларов в Archer Aviation после успешных испытательных полетов.

В прошлом году автомобильная группа (в нее входят марки Peugeot, Citroen, Opel, Vauxhall, DS, Fiat, Abarth, Alfa Romeo, Lancia, Maserati, Chrysler, Dodge, Jeep, Ram и SRT) вложила в два раза больше средств, чем сейчас, в производство электрических самолетов с вертикальным взлетом и посадкой.

Очередные инвестиции основаны на ранее объявленных покупках 8,3 млн акций на открытом рынке. В этом году Archer планирует завершить строительство производственного предприятия в Ковингтоне, штат Джорджия, которое сможет выпускать до 650 такси-самолетов в год.

Цель обеих компаний – заменить 60-90-минутные поездки на автомобиле 10-20-минутными полетами на электрических воздушных такси.

Модель Archer's Midnight управляется пилотом и способна взять на борт четырех пассажиров.

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Источник: Auto-Medienportal.net