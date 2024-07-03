Ушел из жизни наш коллега Николай Мордовцев

С глубокой печалью сообщаем о кончине на 65-м году жизни автожурналиста, заместителя главного редактора журнала «Рейс» Николая Мордовцева.

В редакции журнала «Рейс» Николай Николаевич Мордовцев трудился с момента его основания.

Учеба в МАДИ, постоянные контакты с однокурсниками, практическая деятельность в сфере автотранспорта и опыт работы в журнале «За рулем», из которого Николай и пришел в «Рейс», сделали его одним из ведущих автомобильных журналистов страны по грузовой тематике.

Его статьи были образцом профессионализма, Николай уделял внимание каждой детали, это делало его материалы точными и достоверными. И что очень важно: он никогда не отказывал коллегам, мы всегда могли рассчитывать на его помощь и консультации, особенно в вопросах грузового транспорта, который он знал досконально.

Не зря многие специалисты автотранспортной отрасли черпали информацию из его статей, применяя их на практике.

Как настоящий профессионал, он предвосхищал своими публикациями развитие автотранспорта. Николай одним из первых начал писать о китайской грузовой технике, создав рубрику «Конкуренты с Востока» еще 15 лет назад.

Знать Николая, общаться и работать с ним было настоящей удачей для всех нас.

Издательство «За рулем» выражает соболезнования родным и близким Николая Николаевича Мордовцева.