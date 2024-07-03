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Мужчина погиб, съехав в реку на мини-тракторе в Хакасии

В Хакасии 59-летний тракторист погиб, съехав в реку

Смертельная авария с участием сельскохозяйственного трактора произошла на левобережье небольшой реки Чазал в Республике Хакасия.

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Дорожная полиция сообщает, что накануне после полудня в селе Матур Таштыпского района 59-летний водитель мини-трактора съехал в речку, затем с/х машина опрокинулась.

Мужчина получил тяжелые травмы и скончался до приезда медиков. Сотрудники ГИБДД проводят проверку.

Ранее «За рулем» сообщал, что дилеры привезли в Россию новые кроссоверы Suzuki Fronx по цене от 2,6 млн рублей.

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Источник: Госавтоинспекция Хакасии

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Ушакова Ирина
Фото:МВД Медиа
Количество просмотров 1
03.07.2024
Фото:МВД Медиа
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