Мужчина погиб, съехав в реку на мини-тракторе в Хакасии
В Хакасии 59-летний тракторист погиб, съехав в реку
Смертельная авария с участием сельскохозяйственного трактора произошла на левобережье небольшой реки Чазал в Республике Хакасия.
Дорожная полиция сообщает, что накануне после полудня в селе Матур Таштыпского района 59-летний водитель мини-трактора съехал в речку, затем с/х машина опрокинулась.
Мужчина получил тяжелые травмы и скончался до приезда медиков. Сотрудники ГИБДД проводят проверку.
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Источник: Госавтоинспекция Хакасии
Фото:МВД Медиа
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03.07.2024
Фото:МВД Медиа
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