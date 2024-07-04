Крепкая подвеска, выносливые моторы и коробки — проходимый «японец» по цене Нивы
Новая Lada Niva Travel или подержанный «проходимец» из числа почти неубиваемых иномарок? Ответ на этот вечный вопрос решил отыскать эксперт «За рулем» Сергей Зиновьев. Подумать тут по-прежнему есть над чем: в статье описываются сразу 6 внедорожников в возрасте до 15 лет с пробегом до 200 тысяч км и ценой до 1,5 млн рублей.
Один из вариантов – Mitsubishi Pajero Sport II, ближайший родственник пикапа L200, со всеми плюсами и минусами такого родства. Назначение – утилитарное. Рама, трансмиссия part-time, опция – блокировка заднего межколесного дифференциала. Но, хоть Pajero Sport и создан для тяжелых дорог, на асфальте тоже вполне уместен...
Мнение специалиста
Сергей Зиновьев, эксперт «За рулем»:
– В диапазоне 1,2-1,6 млн рублей обитают экземпляры 12-15 лет с пробегами, в основном, 150-250 тысяч км. Спрос на них всё равно стабильный, даже на машины со спорным дизелем 2.5 (178 л. с.) – часты течи, обрывы ремня балансирных валов, трещины как результат перегревов. Бензиновый V6 3.0 (220 л. с.) лучше, слабых мест у него минимум, а ресурс даже выше. Правда, прожорлив.
Среди коробок передач хлюпиков нет. Пятиступенчатый автомат выдерживает 350 тысяч км. У механики можно сетовать только на не очень стойкое сцепление – но тут многое зависит от того, где и как ездить.
ЛКП мягкое, легко образуются сколы, быстро ржавеет пятая дверь. Вообще, мелких болячек изрядно, отделка салона незатейлива, слабоват рулевой механизм, зато очень крепкая подвеска, и это – Mitsubishi, хотя часть машин собрана в Калуге.
Словом, стоит ехать и смотреть конкретный экземпляр. Однако... Нива за эти деньги будет новой! Больше информации к размышлению – в новой статье «За рулем»!
- «За рулем» можно читать и в Телеграм