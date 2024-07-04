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Крепкая подвеска, выносливые моторы и коробки — проходимый «японец» по цене Нивы

Эксперт «За рулем» рассказал, как выбрать Mitsubishi Pajero Sport II с пробегом

Новая Lada Niva Travel или подержанный «проходимец» из числа почти неубиваемых иномарок? Ответ на этот вечный вопрос решил отыскать эксперт «За рулем» Сергей Зиновьев. Подумать тут по-прежнему есть над чем: в статье описываются сразу 6 внедорожников в возрасте до 15 лет с пробегом до 200 тысяч км и ценой до 1,5 млн рублей.

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Mitsubishi Pajero Sport II
Mitsubishi Pajero Sport II

Один из вариантов – Mitsubishi Pajero Sport II, ближайший родственник пикапа L200, со всеми плюсами и минусами такого родства. Назначение – утилитарное. Рама, трансмиссия part-time, опция – блокировка заднего межколесного дифференциала. Но, хоть Pajero Sport и создан для тяжелых дорог, на асфальте тоже вполне уместен...

Мнение специалиста

Сергей Зиновьев, эксперт «За рулем»:

– В диапазоне 1,2-1,6 млн рублей обитают экземпляры 12-15 лет с пробегами, в основном, 150-250 тысяч км. Спрос на них всё равно стабильный, даже на машины со спорным дизелем 2.5 (178 л. с.) – часты течи, обрывы ремня балансирных валов, трещины как результат перегревов. Бензиновый V6 3.0 (220 л. с.) лучше, слабых мест у него минимум, а ресурс даже выше. Правда, прожорлив.

Среди коробок передач хлюпиков нет. Пятиступенчатый автомат выдерживает 350 тысяч км. У механики можно сетовать только на не очень стойкое сцепление – но тут многое зависит от того, где и как ездить.

ЛКП мягкое, легко образуются сколы, быстро ржавеет пятая дверь. Вообще, мелких болячек изрядно, отделка салона незатейлива, слабоват рулевой механизм, зато очень крепкая подвеска, и это – Mitsubishi, хотя часть машин собрана в Калуге.

Mitsubishi Pajero Sport II
Mitsubishi Pajero Sport II

Словом, стоит ехать и смотреть конкретный экземпляр. Однако... Нива за эти деньги будет новой! Больше информации к размышлению – в новой статье «За рулем»!

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Иннокентий Кишкурно
Фото:Mitsubishi и «За рулем»
04.07.2024
Фото:Mitsubishi и «За рулем»
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