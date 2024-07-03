В новогоднюю сказку к Деду Морозу отвезут 2 дополнительных поезда РЖД
В России в 2025 году запустят восемь новых круговых туристических маршрутов. Об этом сообщила пресс-служба холдинга «Российские железные дороги» (РЖД).
«В 2025 году предложим туристам 8 новых круговых маршрутов», – говорится в сообщении.
Речь идет о новых круговых маршрутах из Москвы с возвращением в столицу:
- поезд «Псковские каникулы» через Великие Луки и Псков
- «Гастротур» с заездом по маршруту в Майкоп, Краснодар и Новороссийск;
- «Вдоль Оки» через Нижний Новгород и Муром;
- «Волжский вояж» с заездом в Чебоксары и Нижний Новгород;
- «В Дивеево» через Муром и Арзамас;
- «Малахит» с остановками в Нижнем Новгороде, Екатеринбурге и Казани.
Для семейных туристов РЖД расширили линейку «сказочных» поездов, в частности, в дни новогодних каникул запустят круговой поезд «Сказочный экспресс» из Москвы в Киров через Ростов и Переславль-Залесский, а также «Вятская сказка» по маршруту Москва – Киров – Великий Устюг –Москва.
Отмечается, что все популярные сегодня турпоезда будут курсировать и в 2025 году: «Жемчужина Кавказа», «В Карелию», «Серебряный маршрут», «По Золотому кольцу», «В Сибирь», «К виноградникам у моря», «Байкальская сказка» и т. д.
При этом количество туристических поездов на дальние расстояния в 2025 году увеличат до 60, до 48 регионов будет охвачено, в настоящее время действуют 55 маршрутов, они объединяют 46 субъектов России. А количество мест в поездах увеличится почти на 4% – до 893 тыс.
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Источник: Российские железные дороги