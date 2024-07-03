Возрожденный Opel Frontera вполне доступен: цены и комплектации

Компания Opel объявила цены на возрожденный кроссовер Frontera

В апреле Opel возродил легендарную модель Frontera в виде электрического кроссовера. Теперь на автомобиль открыли прием заказов. Полностью электрическая версия стоит от 28 990 евро (2,7 млн рублей по текущему курсу), цена гибрида стартует от 23 900 евро (2,2 млн рублей).

Opel Frontera выпускается либо как гибрид с 48-вольтовой системой, либо как полностью электромобиль. В первом случае силовая установка состоит из 1,2-литрового бензинового турбомотора мощностью 74 кВт (100 л.с.) или 100 кВт (136 л.с.) в сочетании с электродвигателем на 21 кВт (28 л.с.) и электрифицированной 6-ступенчатой ​​коробкой передач с двойным сцеплением.

Opel Frontera

Характеристики полностью электрической версии кроссовера производитель пока не сообщил. Уточняется только, что ее запас хода составит до 305 км по циклу WLTP, а дальнобойная модель «Long Range» сможет проезжать на одном заряде до 400 км.

Автомобиль будет доступен в комплектациях Edition и GS. И уже в базе у него среди опций камера заднего вида и информационно-развлекательную система с 10-дюймовым сенсорным дисплеем и встроенной навигацией.

Opel Frontera

Ранее «За рулем» сообщал, что дилеры привезли в Россию новые кроссоверы Suzuki Fronx по цене от 2,6 млн рублей.

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Источник: «Автоновости дня»