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Туристы массово отменяют туры в эту популярную страну — выясняем причины

Туризм Турции охватил кризис из-за массового оттока туристов на фоне высоких цен

Средства массовой информации Турции обеспокоены массовым оттоком туристов из страны на фоне выросших цен и инфляции. Об этом сообщили в Турпроме.

Причиной смены приоритетов в части направлений для отдыха указывается тот факт, что Турция стала слишком дорогим курортом для отдыхающих. Отельеры взвинтили цены на проживание по системе «все включено», поэтому туристы ищут места для отпуска в других странах.

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Эксперты из числа представителей турецкого турпрома констатируют, что даже местное население не хочет проводить отпуск на пляжах в своей стране из-за регулярного роста цен. Поэтому никаких оптимистических прогнозов на текущий момент никто не дает относительно того, как ситуация будет развиваться дальше.

Причем в СМИ Турции пишут, что спрос на отдых в Турции снижается на регулярной основе, доходит до того, что некоторые туристы отменяют даже забронированные ранее туры и предпочитают отправиться на отдых в Грецию.

Источник: Турпром

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Светлана Тарасенко
Фото:Unsplash
Количество просмотров 1
04.07.2024
Фото:Unsplash
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