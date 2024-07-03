Какой УАЗ самый популярный в России?

Самым популярным УАЗом среди россиян стала «буханка»

По итогам первого полугодия текущего года самым популярным УАЗом среди россиян стала «буханка». В целом, завод продал в РФ 16 572 внедорожника. Это на 23,3% больше, чем за тот же период 2023 года.

По объемам продаж лидирует семейство СГР (старый грузовой ряд), в который входят «буханки», «полубуханки» и «головастики». В РФ было продано 6,68 тысячи этих малотоннажников (+24,2%).

УАЗ СГР

Продажи внедорожников Патриот в первом полугодии составили 4936 штук (+20,4%), Пикапов реализовали 2187 штук (+39,4%).

Также завод продал 2481 грузовичок Профи (+18,4%). При этом продажи Хантера упали (всего 288 штук).

Ранее «За рулем» сообщал, что дилеры привезли в Россию новые кроссоверы Suzuki Fronx по цене от 2,6 млн рублей.

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Источник: Quto