В России появился самый надежный компактный автомобиль в мире, и он дешевле 2 млн

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Suzuki Swift можно было официально купить в РФ до 2015 года, а сейчас эти автомобили поставляют в страну по параллельным каналам. Самый дешевый Свифт в настоящий момент продается в Тюмени и стоит от 1,989 млн рублей.

Suzuki Swift
Suzuki Swift
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За такую сумму предлагается машина 2022 г. в. в простой комплектации (тканевый салон, простая аудиосистема с монохромным экраном). За 1,99 млн рублей эти машины продаются в Петербурге и Самаре. Также в Самаре есть в продаже Suzuki Swift за 2,09 млн рублей с более богатым оснащением: в оснащение входят климат-контроль, камера заднего вида, медиасистема с сенсорным экраном, кожаный салон и прочее.

Что касается техники, то все Suzuki Swift одинаковы. Под капотом у них 1,2-литровый атмосферный 90-сильный двигатель и роботизированная коробка передач.

Интерьер Suzuki Swift
Интерьер Suzuki Swift

Ранее «За рулем» сообщал, что дилеры привезли в Россию новые кроссоверы Suzuki Fronx по цене от 2,6 млн рублей.

Источник: Автоновости дня

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Ушакова Ирина
Фото:Suzuki
Количество просмотров 3
03.07.2024
Фото:Suzuki
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