Стало известно, на какой машине Путин приехал на ШОС

Президент Владимир Путин прибыл на саммит ШОС на автомобиле Aurus

Президент РФ Владимир Путин выбрал для поездок по Астане, куда он прибыл для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), российский автомобиль Aurus.

Сейчас Путин находится в Казахстане с двухдневным визитом. В поездках по РФ и за рубежом президент традиционно пользуется отечественными машинами. Китайский лидер Си Цзиньпин прибыл во Дворец независимости в Астане на китайской машине.

Врио президента Ирана Мохаммад Мохбер, премьер Пакистана Шахбаз Шариф и главы некоторых стран СНГ приехали на саммит на автомобилях Mercedes, предоставленных Казахстаном.

Aurus Senat

Ранее «За рулем» сообщал, что один из самых надежных кроссоверов Toyota вернулся в Россию.

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Источник: ТАСС