Семейный корейский трехрядный минивэн появился в РФ: известна цена

В РФ дилеры начали продавать новый минивэн Kia Carnival по цене от ₽4,5 млн

Несколько российских дилеров начали принимать заказы на рестайлинговый минивэн Kia Carnival. Цена стартует от 4 490 000 руб. Автомобиль поступит в РФ по альтернативным каналам.

Самая дорогая версия стоит 8 900 000 руб. Минивэн предлагают с несколькими вариантами силовых установок: с дизельным мотором объемом 2,2 литра (194 л.с.), гибридным двигателем объемом 1,6 литра (245 л. с.) и бензиновым агрегатом объемом 3,5 литра (294 л. с.). Все варианты оснащены АКП.

Kia Carnival

Рестайлинговый Kia Carnival получил новую гибридную силовую установку и много современных технологий. Дизайн экстерьера обновился: у автомобиля появилась большая прямоугольная решетка радиатора, кубические фары и светодиодные дневные ходовые огни.

Автомобиль получил новую приборную панель, высокотехнологичную центральную консоль и дополнительный развлекательный пакет Connected Car Rear Cockpit с несколькими 14,6-дюймовыми дисплеями с разрешением HD.

Интерьер Kia Carnival

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Источник: Autonews