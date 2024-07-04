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Семейный корейский трехрядный минивэн появился в РФ: известна цена

В РФ дилеры начали продавать новый минивэн Kia Carnival по цене от ₽4,5 млн

Несколько российских дилеров начали принимать заказы на рестайлинговый минивэн Kia Carnival. Цена стартует от 4 490 000 руб. Автомобиль поступит в РФ по альтернативным каналам.

Самая дорогая версия стоит 8 900 000 руб. Минивэн предлагают с несколькими вариантами силовых установок: с дизельным мотором объемом 2,2 литра (194 л.с.), гибридным двигателем объемом 1,6 литра (245 л. с.) и бензиновым агрегатом объемом 3,5 литра (294 л. с.). Все варианты оснащены АКП.

Kia Carnival
Kia Carnival

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Рестайлинговый Kia Carnival получил новую гибридную силовую установку и много современных технологий. Дизайн экстерьера обновился: у автомобиля появилась большая прямоугольная решетка радиатора, кубические фары и светодиодные дневные ходовые огни.

Автомобиль получил новую приборную панель, высокотехнологичную центральную консоль и дополнительный развлекательный пакет Connected Car Rear Cockpit с несколькими 14,6-дюймовыми дисплеями с разрешением HD.

Интерьер Kia Carnival
Интерьер Kia Carnival

Ранее «За рулем» сообщал, что один из самых надежных кроссоверов Toyota вернулся в Россию.

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Источник: Autonews

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Ушакова Ирина
Фото:Kia
04.07.2024
Фото:Kia
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Отзывы о Kia Carnival ()

— Хороший автомобиль, советую брать.
Kia Carnival  2010
/ срок владения: до 6 месяцев

Достоинства:

Просторный. Комфортабельный. Современный. Относительно быстроходный, Экономичный даже в бензиновом варианте.

Недостатки:

Цена. Впрочем, это вопрос скорее к правительству РФ.

Комментарий:

Хороший автомобиль. Советую брать!

+1