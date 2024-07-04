Семейный корейский трехрядный минивэн появился в РФ: известна цена
Несколько российских дилеров начали принимать заказы на рестайлинговый минивэн Kia Carnival. Цена стартует от 4 490 000 руб. Автомобиль поступит в РФ по альтернативным каналам.
Самая дорогая версия стоит 8 900 000 руб. Минивэн предлагают с несколькими вариантами силовых установок: с дизельным мотором объемом 2,2 литра (194 л.с.), гибридным двигателем объемом 1,6 литра (245 л. с.) и бензиновым агрегатом объемом 3,5 литра (294 л. с.). Все варианты оснащены АКП.
Рестайлинговый Kia Carnival получил новую гибридную силовую установку и много современных технологий. Дизайн экстерьера обновился: у автомобиля появилась большая прямоугольная решетка радиатора, кубические фары и светодиодные дневные ходовые огни.
Автомобиль получил новую приборную панель, высокотехнологичную центральную консоль и дополнительный развлекательный пакет Connected Car Rear Cockpit с несколькими 14,6-дюймовыми дисплеями с разрешением HD.
Ранее «За рулем» сообщал, что один из самых надежных кроссоверов Toyota вернулся в Россию.
- «За рулем» можно читать в Viber
Источник: Autonews
Отзывы о Kia Carnival ()
Просторный. Комфортабельный. Современный. Относительно быстроходный, Экономичный даже в бензиновом варианте.
Цена. Впрочем, это вопрос скорее к правительству РФ.
Хороший автомобиль. Советую брать!