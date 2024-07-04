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Малотоннажный грузовичок получил коробку передач российского производства

Грузовик для мегаполиса Sollers Argo оснастили локализованной коробкой передач

Компания «Соллерс» в рамках масштабной программы локализации продукции оснастила малотоннажный грузовик Sollers Argo локальной коробкой передач. Их выпуск наладили на новом заводе «СОЛЛЕРС Производство Трансмиссий».

Шестиступенчатая механическая коробка передач российского производства устанавливается на автомобили с дизельным двигателем объемом 2,0 л мощностью 130 л.с., который тоже производится в РФ на заводе двигателей «Соллерс» в Елабуге. В будущем новые МКП получат и другие модели Sollers.

Sollers Argo
Sollers Argo

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«Специально для производства коробок передач для автомобилей Sollers на площадке в Заволжье была запущена новая производственная линия мощностью до 50 тысяч штук в год, главной особенностью которой является возможность быстрой перенастройки на разные модификации агрегатов. За управление сборочным конвейером отвечает программное обеспечение полностью российской разработки», – подчеркнули в пресс-службе компании.

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Пилотная партия коробок передач была выпущена на площадке «СОЛЛЕРС Производство Трансмиссий» еще в феврале 2024 года.

Напомним, легкий коммерческий грузовик Sollers Argo благодаря компактным габаритам отлично подходит для работы в условиях мегаполиса. В списке оснащения в базовой комплектации заявлены: подушки безопасности для водителя и переднего пассажира, кондиционер, круиз-контроль, регулировка рулевой колонки, аудиосистема, электрические стеклоподъемники, большие боковые зеркала с электроприводом и обогревом. Sollers Argo доступен со стандартной и удлиненной колесной базой.

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Источник: пресс-служба «Соллерс»

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Светлана Тарасенко
Фото:Sollers
04.07.2024
Фото:Sollers
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