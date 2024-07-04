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Подросток чинил мотоцикл и повредил руку – вот как его доставили в больницу!
Автоинспекторы Барнаула сопроводили до больницы...

Подросток чинил мотоцикл и повредил руку – вот как его доставили в больницу!

Автоинспекторы Барнаула сопроводили до больницы подростка, получившего увечье

Сотрудники ДПС Барнаула в Алтайском крае Руслан Ожаев и Денис Руйкис помогли мужчине доставить сына в больницу. Инцидент произошел, когда инспекторы несли службу на одной из улиц города. На светофоре с экипажем поравнялась машина – взволнованный водитель попросил помочь добраться до больницы.

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«Мужчина пояснил, что везёт своего 14-летнего сына, которому во время ремонта мотоцикла оторвало палец. Мальчик истекал кровью и нуждался в экстренной медицинской помощи», – сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Автоинспекторы мгновенно сориентировались в ситуации – этот момент попал на видео с регистратора в патрульной машине. Они доложили о нештатной ситуации в дежурную часть и сопроводили автомобиль до краевой клинической детской больницы. Там парню оказали необходимую помощь, и сейчас его жизни и здоровью ничто не угрожает, заявили в пресс-службе МВД.

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Источник: МВД Медиа

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Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 2
04.07.2024
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