Надежный, проверенный временем японский внедорожник: будет новая версия

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Из Suzuki Jimny сделают пикап с двумя сиденьями спереди

Текущая линейка внедорожников Jimny четвертого поколения включает всего две модели: трехдверную, дебютировавшую в 2019 году, и пятидверку XL, поступившую в продажу в прошлом году. Предстоящие варианты компактного, но мощного внедорожника, предположительно, будут включать гибрид, электромобиль и пикап.

Пикап на базе Suzuki Jimny
Пикап на базе Suzuki Jimny

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ГИД ПО КАСКО

По данным австралийского агентства CarSales, к 2030 году у Suzuki расширит свою линейку электромобилем Jimny, но до этого появится гибрид. И даже будет создан пикап Jimny.

«Я бы сказал, что проект не умер», – сказал Майкл Пачота, генеральный менеджер Suzuki Autos в Австралии. – Можете себе представить Jimny с двумя сиденьями спереди и грузовой платформой сзади?»

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Suzuki опубликовала изображения предполагаемого пикапа еще во время Токийского автосалона 2019 года. Его возможности 4×4 очевидны благодаря более высокому дорожному просвету, массивным внедорожным шинам, широким расширителям крыльев и мощным верхним светодиодным прожекторам.

Jimny невероятно востребован во всем мире, о чем свидетельствуют его продажи, и пикап, как оказалось, многие ждут.

Сроки, когда начнется производство заводской версии внедорожника, пока не определены.

Источник: The Drive

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Алексеева Елена
Фото:Suzuki
06.07.2024
Фото:Suzuki
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Отзывы о Suzuki Jimny ()

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Suzuki Jimny  2011
/ срок владения: до 6 месяцев

Достоинства:

В комментарии

Недостатки:

В комментарии

Комментарий:

Два охотника/рыболова + две кровати в стоке, или два колхозника + 9-ть мешков картошки. При 3000 тыс. об укладывается в паспорт, потом начинает жрать. Разбегается до 155 км/ч. Защита нужна там, где нет глины. В эконом варианте 480 км с бака. Если качать колеса по табличке на двери - стошнит между двух встречных фур. Обдувов сзади нет - зимой боковины замерзают. Застрять можно, если сесть на брюхо. Ни чо не ломается. С пеленок посадить на 95-й бензин с одной колонки. После пробега 90 тыс. поменять все резинки в подвеске - иначе начнет рыскать по нарастающей. Женщинам противопоказано - машина вертлявая на любой дороге. На кочерге передние колодки - 65 тыс./задние 90 тыс. Кто умеет ездить -лучше кочерга, АКПП = расход ср. 12,5. Масло льют дилеры не то, что рекомендует производитель, для 1,3 с 2001 15w40. Свечи менять лучше после 40-ка тыщ. Масла раз в 12 тыс. И тогда будет пробег без капа 500 тыщ. Примеч: неразобранные ружья и ГОСТ-ированные Шашки по ширине не влазят, только со стволами до 24-х дюймов. Можно сразу перевезти пять колес в сборе. Патриот не сможет обогнать даже если водитель лопнет от досады, на кочках лучше не гоняться за Нивой - выбитые пальцы. Если заскрипело слева впереди постоянно на кочках - открой заднюю дверь и смажь шайбу на ней.

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