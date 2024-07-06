Надежный, проверенный временем японский внедорожник: будет новая версия

Из Suzuki Jimny сделают пикап с двумя сиденьями спереди

Текущая линейка внедорожников Jimny четвертого поколения включает всего две модели: трехдверную, дебютировавшую в 2019 году, и пятидверку XL, поступившую в продажу в прошлом году. Предстоящие варианты компактного, но мощного внедорожника, предположительно, будут включать гибрид, электромобиль и пикап.

Пикап на базе Suzuki Jimny

По данным австралийского агентства CarSales, к 2030 году у Suzuki расширит свою линейку электромобилем Jimny, но до этого появится гибрид. И даже будет создан пикап Jimny.

«Я бы сказал, что проект не умер», – сказал Майкл Пачота, генеральный менеджер Suzuki Autos в Австралии. – Можете себе представить Jimny с двумя сиденьями спереди и грузовой платформой сзади?»

Suzuki опубликовала изображения предполагаемого пикапа еще во время Токийского автосалона 2019 года. Его возможности 4×4 очевидны благодаря более высокому дорожному просвету, массивным внедорожным шинам, широким расширителям крыльев и мощным верхним светодиодным прожекторам.

Jimny невероятно востребован во всем мире, о чем свидетельствуют его продажи, и пикап, как оказалось, многие ждут.

Сроки, когда начнется производство заводской версии внедорожника, пока не определены.

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Источник: The Drive