Вышла детская сказка о водителе такси
Это сказка, повествующая о невероятных приключениях водителя такси Ивана Михайловича и его дочки Даши. Книга создана совместно с Яндекс Такси.
О чем книга
На первый взгляд Иван Михайлович работает в самом обычном такси. Но однажды вместе со своей дочкой Дашей он отправляется на заказ по волшебному тарифу. Теперь машина Ивана Михайловича может отвезти пассажира куда угодно: в другую галактику, будущее или царство фей.
Читатели вместе с Дашей и ее папой познакомятся с волшебными персонажами и окунутся в захватывающие истории. Книга в игровой форме учит юных пассажиров правилам поведения в поездке. Например, герои сказочного мира никогда не забывают сесть в детское кресло и пристегнуть ремни безопасности.
Автор книги Алексей Олейников отмечает, что только водители такси по-настоящему знают, как устроена их жизнь, но теперь об этом будут знать и читатели. Если вы водитель такси, то каждый день вы не просто ездите по городу, а соединяете людей и привносите в мир порядок.
Влюбленные встречаются благодаря водителям такси, родители приезжают домой быстрее благодаря им, а кто-то находит покой в салоне такси в дождливый день.
Писатель говорит, что из таких размышлений и родилась эта сказка, и призвал ценить такси, так как оно делает нашу жизнь лучше.
«Вместе с Алексеем Олейниковым мы решили немного приоткрыть завесу тайны и рассказать о захватывающей повседневности одного водителя такси, Ивана Михайловича, — поделилась команда Яндекс Такси. — Надеемся, что книга поможет маленьким читателям и их родителям посмотреть на водителей желтых машин с другой, малоизвестной стороны».
Где ее найти
Сказку можно послушать в исполнении актера Андрея Леонова или прочесть ее электронную версию в книжном сервисе «Букмейт», а бумажную версию книги выпустило издательство «Альпина.Дети».
Совсем скоро ее можно будет найти в российских книжных и онлайн-магазинах.
Иллюстратор книги: художник Никита Терешин
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