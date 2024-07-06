Вышла детская сказка о водителе такси

Алексей Олейников написал книгу «Тариф "Сны и сказки". Четыре путешествия Даши Кузнецовой».

Это сказка, повествующая о невероятных приключениях водителя такси Ивана Михайловича и его дочки Даши. Книга создана совместно с Яндекс Такси.

О чем книга

На первый взгляд Иван Михайлович работает в самом обычном такси. Но однажды вместе со своей дочкой Дашей он отправляется на заказ по волшебному тарифу. Теперь машина Ивана Михайловича может отвезти пассажира куда угодно: в другую галактику, будущее или царство фей.

Читатели вместе с Дашей и ее папой познакомятся с волшебными персонажами и окунутся в захватывающие истории. Книга в игровой форме учит юных пассажиров правилам поведения в поездке. Например, герои сказочного мира никогда не забывают сесть в детское кресло и пристегнуть ремни безопасности.

Автор книги Алексей Олейников отмечает, что только водители такси по-настоящему знают, как устроена их жизнь, но теперь об этом будут знать и читатели. Если вы водитель такси, то каждый день вы не просто ездите по городу, а соединяете людей и привносите в мир порядок.

Влюбленные встречаются благодаря водителям такси, родители приезжают домой быстрее благодаря им, а кто-то находит покой в салоне такси в дождливый день.

Писатель говорит, что из таких размышлений и родилась эта сказка, и призвал ценить такси, так как оно делает нашу жизнь лучше.

«Вместе с Алексеем Олейниковым мы решили немного приоткрыть завесу тайны и рассказать о захватывающей повседневности одного водителя такси, Ивана Михайловича, — поделилась команда Яндекс Такси. — Надеемся, что книга поможет маленьким читателям и их родителям посмотреть на водителей желтых машин с другой, малоизвестной стороны».

Где ее найти

Сказку можно послушать в исполнении актера Андрея Леонова или прочесть ее электронную версию в книжном сервисе «Букмейт», а бумажную версию книги выпустило издательство «Альпина.Дети».

Совсем скоро ее можно будет найти в российских книжных и онлайн-магазинах.

Иллюстратор книги: художник Никита Терешин