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На лазурные пляжи Японского моря снова можно доехать на специальном поезде

РЖД: с 26 июля возобновится мультимодальный маршрут к курортам Японского моря

Холдинг «Российские железные дороги» (РЖД) в конце июля текущего года возобновляет ежедневный мультимодальный маршрут из Хабаровского края к курортам Японского моря в Приморье. Об этом сообщила пресс-служба Дальневосточной железной дороги.

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«Федеральная пассажирская компания возобновляет на ДВЖД ежедневный мультимодальный маршрут Советская Гавань–Хабаровск–Уссурийск–Андреевка к базам отдыха на берегах Японского моря. Пассажиры могут отправиться в поездку по схеме поезд + автобус с 26 июля по 28 августа 2024 года», – говорится в сообщении пресс-службы.

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Этот маршрут был временно закрыт из-за сезонной направленности, отмечается, что от Советской Гавани, Комсомольска-на-Амуре и Хабаровска до Уссурийска можно добраться поездом №352/351 Советская Гавань – Владивосток. Расписание состава интегрировано с графиком движения автобуса от Уссурийска до Андреевки и обратно. На маршруте предусмотрены остановки в поселках Безверхово, Славянка и Рязановка – там находятся базы отдыха, популярные у россиян.

Напомним, мультимодальный маршрут из Уссурийска в Андреевку впервые запустили в 2021 году. За три летних сезона им воспользовались свыше пяти тысяч туристов.

Источник: Прайм

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