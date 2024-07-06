Стало известно, какие праворульные автомобили предпочитают россияне

«Авито Авто»: Toyota Corolla стала самой популярной праворульной машиной в РФ

Аналитики «Авито Авто» поделились результатами исследования, посвященного рынку праворульных автомобилей в России за первую половину 2024 года.

Первое место по количеству предложений занимает Toyota с долей 40,6%, следом идут Honda (17,21%), Nissan (15,9%), Mazda (5,87%) и Mitsubishi (5,2%).

Если оценивать спрос, то рейтинг выглядит так: Toyota (41,11%), Nissan (17,47%), Honda (15,36%), Mitsubishi (6,62%) и Mazda (5,67%).

За год количество объявлений о продаже праворульных авто практически не изменилось. Средняя цена праворульного автомобиля в России составляет около 1 миллиона рублей.

В целом, рынок праворульных автомобилей в России остается достаточно стабильным. Toyota Corolla, Toyota Mark II и Honda Fit – лидеры продаж, которые, вероятно, сохранят свои позиции и в будущем.

Toyota Corolla со средней ценой 460 000 рублей стала самой популярной моделью (3,12% спроса), второе место у Toyota Mark II за 600 000 рублей (2,92%), Honda Fit за 989 000 рублей замыкает тройку с долей 2,27%. В пятёрку вошли Honda Stepwgn и Honda Freed.

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Источник: Российская газета