В ГАИ рассказали, какие изменения в конструкции автомобиля не наказуемы

Инспектор ГАИ объяснил, какой тюнинг безопасен с точки зрения закона

Тюнинг автомобиля – это отличный способ сделать его уникальным, подчеркнуть свой стиль и улучшить некоторые характеристики. Однако важно помнить, что не все изменения в конструкции автомобиля законны. За некоторые модификации автовладельцу грозит штраф, а то и вовсе запрет эксплуатации. Давайте разберемся, какой тюнинг разрешен, а какой – под запретом.

Вы можете смело устанавливать литые диски любого дизайна, если их размер соответствует указанному в документации на автомобиль. Важно помнить, что использование шин нестандартного размера запрещено, как и установка колес разного размера на одну ось. Допустима замена штатных ламп на аналоги с улучшенной светоотдачей (например, Long Life). Главное – соблюдать цветность и расположение, предусмотренные конструкцией автомобиля.

Перетяжка руля и использование чехлов, массажеров, обогревателей сидений никак не ограничены. Главное – не мешать работе подушек безопасности. Защита педалей стильными накладками и новые коврики – абсолютно законны.

Замена штатных фар на ксенон или светодиоды запрещена, если это не предусмотрено заводом-изготовителем. Такая модификация может ослеплять других участников движения и привести к ДТП.

Замена руля на спортивный – только после согласования с ГАИ и получения соответствующего сертификата. Самостоятельная установка может повлиять на безопасность управления автомобилем. Установка спортивных сидений без согласования с ГАИ запрещена. Они могут не соответствовать требованиям безопасности и не иметь креплений для ремней безопасности.

Любые изменения в конструкции автомобиля должны быть отражены в документации. Не стоит забывать о безопасности. Тюнинг не должен ухудшать характеристики автомобиля и создавать угрозу для водителя, пассажиров и других участников движения.

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Источник: Quto