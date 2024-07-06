Самый надежный внедорожник Toyota начали продавать в РФ: цена удивит

Внедорожник Toyota Sequoia продают в России по цене 16 млн рублей

Недавно в России появилась возможность приобрести Toyota Sequoia, но с новой ценой, которая заставляет задуматься.

Toyota Sequoia, как никогда ранее, стал доступен для российских водителей благодаря параллельному импорту. Этот внедорожник в комплектации Capstone с гибридной силовой установкой i-Force Max мощностью 437 л. с. поражает своими техническими характеристиками. Ведь его сердце – 3,5-литровый бензиновый двигатель V6 с двойным турбонаддувом, электромотором и десятиступенчатым автоматом. Добавьте сюда полный привод, и вы получите мощный агрегат, способный покорить любые бездорожья.

Toyota Sequoia

Однако, радость от появления Toyota Sequoia на российском рынке омрачается значительным увеличением цены. Если ранее такой автомобиль можно было приобрести за 10 миллионов рублей, то теперь его стоимость составляет 15 750 000 рублей. Это увеличение более чем на 50% поразило многих поклонников марки.

В комплектации Capstone Toyota Sequoia предлагает роскошь и функциональность. Полностью светодиодная оптика, кожаная отделка салона, цифровая приборная панель, панорамная крыша, многозонный климат-контроль и помощники водителя делают поездки на этом автомобиле по-настоящему комфортными и безопасными.

Toyota Sequoia

Не стоит забывать, что Toyota Sequoia построена на модульной платформе TNGA-F, которая также легла в основу Toyota Land Cruiser 300, Lexus LX и пикапа Toyota Tundra. Это обеспечивает высокий уровень надежности и проходимости, что делает этот внедорожник одним из лучших в своем классе.

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Источник: Autonews