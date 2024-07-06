#
Где сэкономить?ДачаПутешествуй!ОСАГОЗадать вопросТаксиАвтокредитС пробегомФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Это устройство не вписалось в стандарты, и его посчитали нарушившим ПДД
6 июля
Это устройство не вписалось в стандарты, и его посчитали нарушившим ПДД
В Японии женщину оштрафовали за езду по...
Названы самые дорогие и самые дешевые в обслуживании китайские автомобили
6 июля
Названы самые дорогие и самые дешевые в обслуживании китайские автомобили
Fit Service: Haval стал самым экономичным в...
Импорт автомобилей в Россию из ЕАЭС рекордно упал: в чем причина?
6 июля
Импорт автомобилей в Россию из ЕАЭС рекордно упал: в чем причина?
Импорт автомобилей в Россию значительно...

Самый надежный внедорожник Toyota начали продавать в РФ: цена удивит

Внедорожник Toyota Sequoia продают в России по цене 16 млн рублей

Недавно в России появилась возможность приобрести Toyota Sequoia, но с новой ценой, которая заставляет задуматься.

Toyota Sequoia, как никогда ранее, стал доступен для российских водителей благодаря параллельному импорту. Этот внедорожник в комплектации Capstone с гибридной силовой установкой i-Force Max мощностью 437 л. с. поражает своими техническими характеристиками. Ведь его сердце – 3,5-литровый бензиновый двигатель V6 с двойным турбонаддувом, электромотором и десятиступенчатым автоматом. Добавьте сюда полный привод, и вы получите мощный агрегат, способный покорить любые бездорожья.

Toyota Sequoia
Toyota Sequoia
Как сэкономить на каско до 50%? Что такое мини-каско? Чем такой полис отличается от каско с франшизой? Каким водителям подойдет такая страховка и сколько реально сэкономить?
ГИД ПО КАСКО

Забыл права дома — что будет, если остановит ГАИ

Однако, радость от появления Toyota Sequoia на российском рынке омрачается значительным увеличением цены. Если ранее такой автомобиль можно было приобрести за 10 миллионов рублей, то теперь его стоимость составляет 15 750 000 рублей. Это увеличение более чем на 50% поразило многих поклонников марки.

В комплектации Capstone Toyota Sequoia предлагает роскошь и функциональность. Полностью светодиодная оптика, кожаная отделка салона, цифровая приборная панель, панорамная крыша, многозонный климат-контроль и помощники водителя делают поездки на этом автомобиле по-настоящему комфортными и безопасными.

Toyota Sequoia
Toyota Sequoia

Не стоит забывать, что Toyota Sequoia построена на модульной платформе TNGA-F, которая также легла в основу Toyota Land Cruiser 300, Lexus LX и пикапа Toyota Tundra. Это обеспечивает высокий уровень надежности и проходимости, что делает этот внедорожник одним из лучших в своем классе.

Источник: Autonews

Подпишитесь на «За рулем» в

Лежнин Роман
Фото:Toyota
06.07.2024
Фото:Toyota
Поделиться:
Оцените материал:
0