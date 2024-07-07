#
Где сэкономить?ДачаПутешествуй!ОСАГОЗадать вопросТаксиАвтокредитС пробегомФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Ferrari объявила войну подделкам: иногда уничтожаются неожиданные вещи с логотипом бренда
7 июля
Ferrari объявила войну подделкам: иногда уничтожаются неожиданные вещи с логотипом бренда
Ferrari запустила компанию по уничтожению...
Mercedes-AMG G63
7 июля
Самый мощный Гелендваген привезли в Россию по цене трех Лэнд Крузеров
Московский дилер привез в Россию Mercedes-AMG...
Погоня по улицам Костромы с участием пьяного лихача, машин и мотоциклов (видео)
7 июля
Погоня по улицам Костромы с участием пьяного лихача, машин и мотоциклов (видео)
Бежал от полиции на угнанных Жигулях — в...

Седельный тягач? Микроавтобус? Редчайшие УАЗы, на которые стоит взглянуть

На видео показали редкие экспериментальные модели Ульяновского автозавода

К теме малоизвестных, мелкосерийных и экспериментальных моделей Ульяновского автозавода «За рулем» обращался далеко не единожды. Например, мы рассказывали вам об экспортных модификациях широко известных в СССР машин, а также проводили подробный обзор экспонатов, хранящихся ныне в заводском музее…

Но эта тема настолько неисчерпаема, что начинает казаться заколдованной. Как вам, например, грузовик/фургон/микроавтобус УАЗ-3727 с колесной формулой 4х2? Слышали о таком?

Как сэкономить на каско до 50%? Что такое мини-каско? Чем такой полис отличается от каско с франшизой? Каким водителям подойдет такая страховка и сколько реально сэкономить?
ГИД ПО КАСКО

Забыл права дома — что будет, если остановит ГАИ

С 1985 года УАЗ фактически готовил полноценного конкурента ГАЗели – которой тогда, разумеется, еще не существовало, она появится почти десятилетие спустя! И интересно, что у фургона УАЗ-3727 кузов был сделан несущим. По правому борту – сдвижная дверь. Подвески обоих мостов – зависимые рессорные… Подробно об этом и других УАЗах из параллельной Вселенной – в видео!


Источник: АВТО ИСТОРИЯ

Подпишитесь на «За рулем» в

Иннокентий Кишкурно
Фото:УАЗ
07.07.2024
Фото:УАЗ
Поделиться:
Оцените материал:
0