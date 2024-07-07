Седельный тягач? Микроавтобус? Редчайшие УАЗы, на которые стоит взглянуть
К теме малоизвестных, мелкосерийных и экспериментальных моделей Ульяновского автозавода «За рулем» обращался далеко не единожды. Например, мы рассказывали вам об экспортных модификациях широко известных в СССР машин, а также проводили подробный обзор экспонатов, хранящихся ныне в заводском музее…
Но эта тема настолько неисчерпаема, что начинает казаться заколдованной. Как вам, например, грузовик/фургон/микроавтобус УАЗ-3727 с колесной формулой 4х2? Слышали о таком?
С 1985 года УАЗ фактически готовил полноценного конкурента ГАЗели – которой тогда, разумеется, еще не существовало, она появится почти десятилетие спустя! И интересно, что у фургона УАЗ-3727 кузов был сделан несущим. По правому борту – сдвижная дверь. Подвески обоих мостов – зависимые рессорные… Подробно об этом и других УАЗах из параллельной Вселенной – в видео!
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Источник: АВТО ИСТОРИЯ