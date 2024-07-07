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Турецкие аэропорты ужесточают досмотр: что нужно знать путешественникам

Парламент Турции принял поправки к закону о гражданской авиации

Турция, излюбленное место отдыха для многих россиян, вводит новые правила досмотра в аэропортах. Недавние поправки к закону о гражданской авиации, принятые турецким парламентом, ужесточают контроль безопасности и наделяют сотрудников аэропортов расширенными полномочиями.

Главным нововведением является обязательный досмотр с помощью специальных устройств. Если по каким-либо причинам пройти такой досмотр не удается, пассажир обязан согласиться на ручной досмотр себя и своих вещей. Отказ от ручного досмотра будет означать запрет на вход в аэропорт и, соответственно, на посадку в самолет.

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Новые меры безопасности, несомненно, вызваны стремлением Турции обеспечить максимальную защиту пассажиров и предотвратить возможные угрозы. Важно отметить, что сотрудники аэропорта будут проводить досмотр под контролем сил безопасности и на основании письменного распоряжения администрации воздушной гавани.

Усиленный досмотр, вероятно, приведет к увеличению очередей. Убедитесь, что все предметы, запрещенные к провозу в салоне самолета, находятся в багаже, сдаваемом в грузовой отсек. Это поможет избежать задержек при прохождении досмотра.

Напомним, что аэропорты Турции продолжают устанавливать рекорды по пассажиропотоку. Так, 29 июня аэропорт Антальи обслужил более 209 тысяч пассажиров и 1146 самолетов, а 5 августа был зафиксирован абсолютный рекорд – 214 тысяч пассажиров и 1190 самолетов.

Источник: Anadolu

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Лежнин Роман
Фото:Unsplash
07.07.2024
Фото:Unsplash
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