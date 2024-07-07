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В России локализуют еще один китайский кроссовер

SWM анонсировал новую модель для России и локализацию на «Автоторе»

Российский авторынок переживает не самые простые времена, но это не мешает новым игрокам строить амбициозные планы по его завоеванию. Очередным претендентом на успех становится китайский бренд SWM, который готовится представить в России новый кроссовер G03 и запустить масштабное локальное производство.

Как сообщает аналитическое агентство «Автостат» со ссылкой на российского дистрибьютора SWM «Восток Ветер Рус», компания намерена занять прочные позиции на российском рынке. В планах SWM не просто импорт готовых автомобилей, а создание полноценного производства полного цикла.

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План развития SWM в России предусматривает создание производства полного цикла со сваркой и окраской кузовов, способное выпускать 40 тыс. автомобилей в год. Автомобиль планируют выпускать на заводе «Автотор» в Калининграде.

Главным козырем SWM в борьбе за покупателя станет новый кроссовер G03. Ожидается, что он появится на российском рынке уже в 2024 году, пополнив и без того активно растущий модельный ряд бренда.

В настоящее время модельный ряд SWM в России представлен тремя кроссоверами с индексами G01, G01F и G05 Pro. Базовая цена GWM G01 в России – 2,18 млн рублей.

Источник: Автостат

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Лежнин Роман
Фото:Wikimedia
07.07.2024
Фото:Wikimedia
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