Строгие запреты не помеха: в Россию везут все больше японских автомобилей

В Россию за полгода ввезли через Владивостокскую таможню 118 тыс. машин

После введения запрета на поставки популярных категорий авто из Японии в Россию ввоз машин через Владивостокскую таможню увеличивается, проинформировали в пресс-службе таможни.

Так, за первую половину текущего года Владивостокская таможня оформила 118 тыс. автомобилей физлиц для личного пользования. В июне количество ввозимых авто опять выросло, достигнув 25 тыс. штук. Весной 2024 года ежемесячно через таможню проходило около 20 тыс. автомобилей. В итоге относительно первой половины 2023 года ввоз авто немного сократился, но в пресс-службе уточнили, что за год заработала новая, более точная система учета машин.

Год назад власти Японии ввели запрет на экспорт в РФ новых и подержанных бензиновых и дизельных машин с объемом двигателей свыше 1,9 л, а также всех гибридных машин и электрокаров. Импорт падал до ноября, после чего начал расти.

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Источник: ТАСС