Престижная марка, надежные мотор и АКП — вот что взять вместо «китайца»

Эксперт «За рулем» рассказал, как выбрать надежный Lexus RX350 с пробегом

Дано: в кармане 2,5 млн рублей, покупаем автомобиль. Сегодня за эту сумму доступны самые дешевые «китайцы» с передним приводом, а ведь совсем недавно столько же стоил компактный премиум-кроссовер от маститого бренда... Столько он стоит и сегодня, правда – немного б/у.

Lexus RX350

Эксперт «За рулем» Александр Виноградов подобрал несколько вариантов неплохого паркетника с пробегом, укладывающегося в эту сумму. Конечно, у каждого будут свои плюсы и минусы. Вот, например, что выясняется про Lexus RX350.

Мнение специалиста

Александр Виноградов, эксперт «За рулем»:

Александр Виноградов, За рулем

– Как машины Toyota, Лексус обладает фантастической ликвидностью. Потому, имея на руках два с половиной миллиона, можно рассчитывать только на Lexus RX третьего поколения с индексом AL10. Автомобиль будет 2012-2013 годов выпуска. С большой долей вероятности под капотом будет бензиновый V6 2GR-FE мощностью 277 л.с.

Двигатель получился очень надежным. Цепь ГРМ служит не меньше 300 тысяч км. После 100 тысяч начинают шуметь муфты системы изменения фаз Dual VVT-i. Происходит это из-за износа запорного штифта. Обязательно проверьте работу двигателя на наличие посторонних шумов. На этом же пробеге в 100 тысяч км иногда течет радиатор.

Шестиступенчатый автомат Aisin при регулярной замене масла (каждые 60 тысяч км) проблем не доставит. Ходовая часть требует ревизии каждые 100-150 тысяч км. На этом пробеге одновременно сдаются амортизаторы и сайлент-блоки передних рычагов.

Выбор Lexus RX350 с пробегом, советы от «За рулем»:

При покупке осмотрите дверь багажника. Она не оцинкованная, и через некоторое время на двери появляется коррозия.

С возрастом могут начаться проблемы с аудиосистемой. Обычно все лечится чисткой разъемов.

Lexus RX350

Полную картину по адекватным подержанным кроссоверам за 2,5 рублей даем в новой статье «За рулем»!