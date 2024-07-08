#
Где сэкономить?ДачаПутешествуй!ОСАГОЗадать вопросТаксиАвтокредитС пробегомФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Московские троллейбусы
8 июля
Кандидатов на водителя этого вида транспорта привлекают ранним выходом на пенсию
В России нехватка водителей троллейбусов,...
Lexus RX350
8 июля
Престижная марка, надежные мотор и АКП — вот что взять вместо «китайца»
Эксперт «За рулем» рассказал, как выбрать...
Пьяный водитель слетел в кювет и скрылся с места ДТП: пассажир умер на месте
8 июля
Пьяный водитель слетел в кювет и скрылся с места ДТП: пассажир умер на месте
В Волгоградской области задержали...

Престижная марка, надежные мотор и АКП — вот что взять вместо «китайца»

Эксперт «За рулем» рассказал, как выбрать надежный Lexus RX350 с пробегом

Дано: в кармане 2,5 млн рублей, покупаем автомобиль. Сегодня за эту сумму доступны самые дешевые «китайцы» с передним приводом, а ведь совсем недавно столько же стоил компактный премиум-кроссовер от маститого бренда... Столько он стоит и сегодня, правда – немного б/у.

Как сэкономить на каско до 50%? Что такое мини-каско? Чем такой полис отличается от каско с франшизой? Каким водителям подойдет такая страховка и сколько реально сэкономить?
ГИД ПО КАСКО
Lexus RX350
Lexus RX350

Эксперт «За рулем» Александр Виноградов подобрал несколько вариантов неплохого паркетника с пробегом, укладывающегося в эту сумму. Конечно, у каждого будут свои плюсы и минусы. Вот, например, что выясняется про Lexus RX350.

Мнение специалиста

Александр Виноградов, эксперт «За рулем»:

Александр Виноградов, За рулем

– Как машины Toyota, Лексус обладает фантастической ликвидностью. Потому, имея на руках два с половиной миллиона, можно рассчитывать только на Lexus RX третьего поколения с индексом AL10. Автомобиль будет 2012-2013 годов выпуска. С большой долей вероятности под капотом будет бензиновый V6 2GR-FE мощностью 277 л.с.

Двигатель получился очень надежным. Цепь ГРМ служит не меньше 300 тысяч км. После 100 тысяч начинают шуметь муфты системы изменения фаз Dual VVT-i. Происходит это из-за износа запорного штифта. Обязательно проверьте работу двигателя на наличие посторонних шумов. На этом же пробеге в 100 тысяч км иногда течет радиатор.

Шестиступенчатый автомат Aisin при регулярной замене масла (каждые 60 тысяч км) проблем не доставит. Ходовая часть требует ревизии каждые 100-150 тысяч км. На этом пробеге одновременно сдаются амортизаторы и сайлент-блоки передних рычагов.

Выбор Lexus RX350 с пробегом, советы от «За рулем»:

  • При покупке осмотрите дверь багажника. Она не оцинкованная, и через некоторое время на двери появляется коррозия.
  • С возрастом могут начаться проблемы с аудиосистемой. Обычно все лечится чисткой разъемов.
Lexus RX350
Lexus RX350

Полную картину по адекватным подержанным кроссоверам за 2,5 рублей даем в новой статье «За рулем»!

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Подпишитесь на «За рулем» в

Иннокентий Кишкурно
08.07.2024
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Lexus RX

К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!

Написать отзыв