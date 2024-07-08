Розыгрыш призов 07.07.24 от «За рулем» — публикуем имена победителей
Коллектив «За рулем» благодарит всех, кто читает и покупает наше издание. Ваше внимание к журналу «За рулем» очень ценно для нас!
7 июля 2024 года наше издательство провело очередной ежемесячный розыгрыш призов для оформивших полугодичную или годовую подписку на нашем сайте.
С помощью Генератора случайных чисел, из списка подписчиков по состоянию на 04.07.24 выбрано три победителя:
- Шулятиков Владимир Геннадьевич – город Лыткарино, Московская область;
- Дементьев Георгий Владимирович – город Богданович, Свердловская область;
- Мирошниченко Николай Александрович – город Кашира, Московская область.
Все они получат наборы, состоящие из трех предметов: пылесос, аккумулятор и зарядное устройство GREENWORKS 24v.
Сотрудники «За рулем» до 15 июля свяжутся с ними, и расскажут, как получить призы.
Еще раз напоминаем, что победители ежемесячных розыгрышей не могут участвовать в других розыгрышах 2024 года, но будут принимать участие в розыгрышах 2024 года.
Для участия в розыгрышах призов нужно оформить подписку на журнал «За рулем» на нашем ресурсе sub.zr.ru.
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