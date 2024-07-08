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Розыгрыш призов 07.07.24 от «За рулем» — публикуем имена победителей
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Розыгрыш призов 07.07.24 от «За рулем» — публикуем имена победителей

Подведены итоги очередного ежемесячного розыгрыша среди подписчиков «За рулем»

Коллектив «За рулем» благодарит всех, кто читает и покупает наше издание. Ваше внимание к журналу «За рулем» очень ценно для нас!

7 июля 2024 года наше издательство провело очередной ежемесячный розыгрыш призов для оформивших полугодичную или годовую подписку на нашем сайте.

С помощью Генератора случайных чисел, из списка подписчиков по состоянию на 04.07.24 выбрано три победителя:

  • Шулятиков Владимир Геннадьевич – город Лыткарино, Московская область;
  • Дементьев Георгий Владимирович – город Богданович, Свердловская область;
  • Мирошниченко Николай Александрович – город Кашира, Московская область.

Все они получат наборы, состоящие из трех предметов: пылесос, аккумулятор и зарядное устройство GREENWORKS 24v.

Сотрудники «За рулем» до 15 июля свяжутся с ними, и расскажут, как получить призы.

Еще раз напоминаем, что победители ежемесячных розыгрышей не могут участвовать в других розыгрышах 2024 года, но будут принимать участие в розыгрышах 2024 года.

Для участия в розыгрышах призов нужно оформить подписку на журнал «За рулем» на нашем ресурсе sub.zr.ru.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

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Алексеева Елена
Фото:freepik/freepik
Количество просмотров 1
08.07.2024
Фото:freepik/freepik
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