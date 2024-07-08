Если вы едете в поезде на верхней полке — не забывайте о своих правах

В РЖД напомнили, что нельзя делать пассажирам поездов в новом сезоне 2024

Для пассажиров Российских железных дорог (РЖД) с летнего сезона 2024 года действуют новые правила. Правила оказания услуг по перевозкам на железнодорожном транспорте пассажиров, а также грузов, багажа и грузобагажа для личных, семейных, домашних и иных нужд, утверждены постановлением Правительства РФ от 27.05.2021 № 810.

Документ вступил в силу еще 1 сентября 2023 года, но эти изменения актуальны и нынешним летом. В частности, согласно Правилам размещения, все пассажиры обязаны находиться на местах, в соответствии с купленными билетами. При этом пассажирам верхних полок разрешается спускаться на нижние для приема пищи, время которого строго регламентировано:

для перекуса: с 7:00 до 10:00 и с 19:00 до 21:00;

для обеда: в течение часа с 12:00 до 15:00.

Такое изменение внесли на фоне многочисленных жалоб от пассажиров верхних полок, которые не имели возможности пользоваться столом.

Кроме того, есть ограничения в части использования различных электронных устройств: запрещается:

громкое прослушивание музыки или использование гаджетов на максимальной громкости;

проведение репетиций или других музыкальных занятий.

Также в РЖД посоветовали во избежание проблем заранее приобретать билеты на летние направления. Продажи на поезда дальнего следования открываются за 90 дней до отправления поезда.



Кроме перечисленных правил, в поездах РЖД действуют и другие ограничения:

запрещено перевозить домашних животных без специальных документов и контейнеров;

нельзя курить в вагонах поезда, в том числе в тамбурах;

запрещено выставлять в коридор громоздкие сумки или чемоданы;

не допускается употребление алкогольных напитков, за исключением ресторанов и вагонов-баров.

В РЖД подчеркивают, что соблюдение эти правил пассажирами их поездка будет приятной и комфортной. Нарушение правил грозит предупреждением, штрафом и даже высадкой из поезда.

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Источник: РЖД