Если вы едете в поезде на верхней полке — не забывайте о своих правах
Для пассажиров Российских железных дорог (РЖД) с летнего сезона 2024 года действуют новые правила. Правила оказания услуг по перевозкам на железнодорожном транспорте пассажиров, а также грузов, багажа и грузобагажа для личных, семейных, домашних и иных нужд, утверждены постановлением Правительства РФ от 27.05.2021 № 810.
Документ вступил в силу еще 1 сентября 2023 года, но эти изменения актуальны и нынешним летом. В частности, согласно Правилам размещения, все пассажиры обязаны находиться на местах, в соответствии с купленными билетами. При этом пассажирам верхних полок разрешается спускаться на нижние для приема пищи, время которого строго регламентировано:
- для перекуса: с 7:00 до 10:00 и с 19:00 до 21:00;
- для обеда: в течение часа с 12:00 до 15:00.
Такое изменение внесли на фоне многочисленных жалоб от пассажиров верхних полок, которые не имели возможности пользоваться столом.
Кроме того, есть ограничения в части использования различных электронных устройств: запрещается:
- громкое прослушивание музыки или использование гаджетов на максимальной громкости;
- проведение репетиций или других музыкальных занятий.
Также в РЖД посоветовали во избежание проблем заранее приобретать билеты на летние направления. Продажи на поезда дальнего следования открываются за 90 дней до отправления поезда.
Кроме перечисленных правил, в поездах РЖД действуют и другие ограничения:
- запрещено перевозить домашних животных без специальных документов и контейнеров;
- нельзя курить в вагонах поезда, в том числе в тамбурах;
- запрещено выставлять в коридор громоздкие сумки или чемоданы;
- не допускается употребление алкогольных напитков, за исключением ресторанов и вагонов-баров.
В РЖД подчеркивают, что соблюдение эти правил пассажирами их поездка будет приятной и комфортной. Нарушение правил грозит предупреждением, штрафом и даже высадкой из поезда.
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Источник: РЖД