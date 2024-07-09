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За услугу по устранению дефекта на кузове придется заплатить почти стоимость авто

Эксперт Бобриков озвучил цены за услугу по устранению вмятин от града на машине

Цены на услугу по устранению вмятин на кузове автомобиля, побывавшего под градом, могут достигать 1 млн рублей. Об этом в беседе с корреспондентом издания «Газета.Ru» рассказал автоэксперт Роман Бобриков.

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Он подчеркнул, что речь идет о ситуации, когда сильно повреждена практически вся кузовная часть автомобиля.

«Стоить это может в разных диапазонах – начиная от 20-30 тыс. рублей, если на автомобиле есть несколько вмятин на каждой детали. Но бывает и такой объем работ, что стоимость доходит до 1 млн рублей, когда автомобиль буквально избит градом», – уточнил эксперт.

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Бобриков подчеркивает, что большинство повреждений от града можно устранить при помощи специальных приспособлений – крючков и клея по технологии PDR (Paintless Dent Repair, ремонт вмятин без покраски).

В качестве примера Бобриков привел случай с клиентом, который пригнал из Европы BMW X5 и X7 для себя и супруги. Повреждения от града на одном из автомобилей были серьезные, а на втором сложность оценивалась ниже средней. В итоге, на устранение дефектов ушла неделя, а стоимость работ оценили в 1,2 млн рублей, резюмировал эксперт.

Источник: gazeta.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:«За рулем»
09.07.2024
Фото:«За рулем»
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