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Новая Volga – стал известен объем выпуска
Алиханов: объем выпуска автомобилей Volga – до...

Новая Volga – стал известен объем выпуска

Алиханов: объем выпуска автомобилей Volga – до 100 тысяч единиц в год

Годовой объем выпуска автомобилей бренда Volga составит до 100 тысяч единиц в год, сообщил журналистами министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов. Вкратце напомним, седан Volga C40 (суть – китайский Changan Raeton Plus), заодно с кроссоверами Volga K30 (Oshan X5 Plus) и Volga К40 (Changan UNI-Z) представили в Нижнем Новгороде в конце мая.

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Известно, что производство будет налажено на нижегородском заводе «Производство легковых автомобилей» (ПЛА) – ранее сообщалось, что Волгу планируют собирать на мощностях нижегородского автомобильного завода ГАЗ. Первым начнут выпускать седан Volga C40.

Volga C40
Volga C40

История тут такая: бренд Volga принадлежит ГАЗу, но проект новой Волги реализует «независимая компания» АО «Производство легковых автомобилей» (ПЛА), которая зарегистрирована незадолго до презентации моделей и которой ГАЗ передал права на использование бренда, а также сдал в аренду цех, где раньше делали модели Skoda.

Все три «новых Волги» оснащаются турбомотором мощностью 188 л.с. и 7-ступенчатым роботом, имеют довольно богатое оснащение и мультимедийку с популярными в РФ сервисами. Прогноз цены: около 2,5 миллиона рублей за седан C40. Старт производства намечен на 2024 год, а полный цикл производства запланирован с 2025 года.

Источник: ТАСС

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Иннокентий Кишкурно
09.07.2024
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