Планы китайских брендов по захвату России показали наглядно

РОАД: в 2024 году китайские компании смогут продать в РФ более 1 млн авто

РОАД показала интересную инфографику, объединяющую планы всех китайских производителей в России на 2024 год. Для начала отметим: в 2023 году обладателями автомобилей китайских брендов стали почти 550 тысяч россиян. Это немало, но если прогнозы на 2024 год сбудутся, то эта цифра может увеличиться почти вдвое.

Ведь уже сейчас, по результатам продаж с января по июнь, разнообразные китайские машины разошлись по стране в количестве почти 440 тысяч единиц – ненамного меньше, чем на весь прошлый год. В результате этого «китайцы» заняли 57% рынка новых авто.

В этом свете прогноз выглядит более чем реально: при такой динамике совокупный объем продаж всех брендов из Поднебесной в 2024 году может перевалить через миллион новых автомобилей, превзойдя прошлогодний результат на 87%...

«За рулем» можно читать и в Телеграм

Источник: Автостат Инфо