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Планы китайских брендов по захвату России показали наглядно

РОАД: в 2024 году китайские компании смогут продать в РФ более 1 млн авто

РОАД показала интересную инфографику, объединяющую планы всех китайских производителей в России на 2024 год. Для начала отметим: в 2023 году обладателями автомобилей китайских брендов стали почти 550 тысяч россиян. Это немало, но если прогнозы на 2024 год сбудутся, то эта цифра может увеличиться почти вдвое.

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Ведь уже сейчас, по результатам продаж с января по июнь, разнообразные китайские машины разошлись по стране в количестве почти 440 тысяч единиц – ненамного меньше, чем на весь прошлый год. В результате этого «китайцы» заняли 57% рынка новых авто.

В этом свете прогноз выглядит более чем реально: при такой динамике совокупный объем продаж всех брендов из Поднебесной в 2024 году может перевалить через миллион новых автомобилей, превзойдя прошлогодний результат на 87%...

Источник: Автостат Инфо

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Иннокентий Кишкурно
Фото:Сергей Карпухин/ТАСС
Количество просмотров 1
10.07.2024
Фото:Сергей Карпухин/ТАСС
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