В маркетплейсе раскрыли, на чем зарабатывают дилеры

Авто.ру Бизнес: наибольший доход дилерам приносит трейд-ин автомобилей

Сервис Авто.ру Бизнес проанализировал данные дилеров по динамике маржинальности по каналам поступления автомобилей за первые шесть месяцев 2024 года.

Самым доходным стал трейд-ин (прием автомобиля с пробегом в обмен на новый с доплатой), при этом по сравнению с аналогичным периодом прошлого года маржинальность этого канала снизилась с 17,3% до 15,2%.

Показатель канала трейд-ап (замена автомобиля с пробегом на другой автомобиль с пробегом более высокого класса с доплатой) также снизился, но менее существенно — с 13,8% в мае до 13,7% в июне.

При этом, значения выкупа и комиссии (реализация авто специализированной компаний в качестве агента) показали рост: так, выкуп немного укрепил позиции — на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем и на 0,3% по сравнению с июнем 2024 года.

А вот низкодоходная комиссия стала лидером по приросту — в июне ее доходность составила 5,3%, что на 0,3% больше показателя мая, а по сравнению с июнем 2023 года доходность увеличилась на 0,9%.

Снижение маржинальности от канала трейд-ин в мае и июне можно объяснить тем, что в погоне за сделками по новым автомобилям дилеры стараются сделать клиенту хорошее предложение, зачастую немного жертвуя маржой на принимаемом в зачет автомобиле, отметили специалисты.