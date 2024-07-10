1,5-литровый ДВС (101 л.с.) и МКП: этот культовый японский SUV скоро станет электрокаром

Серия Suzuki Jimny Horizon завершит эпоху классического внедорожника с ДВС

Suzuki Jimny Horizon — специальная серия, которая отмечает конец эпохи для внедорожника в его текущем формате без электрификации в Европе. Это версия оснащена ретро-обвесом и широким набором функций.

Jimny Horizon выделяется решеткой радиатора в стиле ретро с крупным логотипом Suzuki, алюминиевой защитной пластиной на переднем бампере, боковыми юбками и крышкой запасного колеса.

В комплект также входят черные стальные диски и брызговики.

Под капотом автомобиля безнаддувный 1,5-литровый бензиновый двигатель мощностью 101 л.с., который работает в паре с механической коробкой передач, передавая мощность на все четыре колеса.

Эта конфигурация соответствует европейским нормам выбросов, что делает Jimny доступным для регистрации как легковой автомобиль с задними сиденьями в Европе и Великобритании.

Версия Suzuki Jimny Horizon выпущена в Германии ограниченным тиражом в 900 штук и доступна за 32 340 евро.

Suzuki подтвердила также разработку полностью электрической версии Jimny, которая появится к 2030 году.

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Источник: Carscoops