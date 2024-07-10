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1,5-литровый ДВС (101 л.с.) и МКП: этот культовый японский SUV скоро станет электрокаром

Серия Suzuki Jimny Horizon завершит эпоху классического внедорожника с ДВС

Suzuki Jimny Horizon — специальная серия, которая отмечает конец эпохи для внедорожника в его текущем формате без электрификации в Европе. Это версия оснащена ретро-обвесом и широким набором функций.

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Jimny Horizon выделяется решеткой радиатора в стиле ретро с крупным логотипом Suzuki, алюминиевой защитной пластиной на переднем бампере, боковыми юбками и крышкой запасного колеса.

В комплект также входят черные стальные диски и брызговики.

Под капотом автомобиля безнаддувный 1,5-литровый бензиновый двигатель мощностью 101 л.с., который работает в паре с механической коробкой передач, передавая мощность на все четыре колеса.

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Эта конфигурация соответствует европейским нормам выбросов, что делает Jimny доступным для регистрации как легковой автомобиль с задними сиденьями в Европе и Великобритании.

Версия Suzuki Jimny Horizon выпущена в Германии ограниченным тиражом в 900 штук и доступна за 32 340 евро.

Suzuki подтвердила также разработку полностью электрической версии Jimny, которая появится к 2030 году.

Источник: Carscoops

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Алексеева Елена
10.07.2024
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Отзывы о Suzuki Jimny ()

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Suzuki Jimny  2011
/ срок владения: до 6 месяцев

Достоинства:

В комментарии

Недостатки:

В комментарии

Комментарий:

Два охотника/рыболова + две кровати в стоке, или два колхозника + 9-ть мешков картошки. При 3000 тыс. об укладывается в паспорт, потом начинает жрать. Разбегается до 155 км/ч. Защита нужна там, где нет глины. В эконом варианте 480 км с бака. Если качать колеса по табличке на двери - стошнит между двух встречных фур. Обдувов сзади нет - зимой боковины замерзают. Застрять можно, если сесть на брюхо. Ни чо не ломается. С пеленок посадить на 95-й бензин с одной колонки. После пробега 90 тыс. поменять все резинки в подвеске - иначе начнет рыскать по нарастающей. Женщинам противопоказано - машина вертлявая на любой дороге. На кочерге передние колодки - 65 тыс./задние 90 тыс. Кто умеет ездить -лучше кочерга, АКПП = расход ср. 12,5. Масло льют дилеры не то, что рекомендует производитель, для 1,3 с 2001 15w40. Свечи менять лучше после 40-ка тыщ. Масла раз в 12 тыс. И тогда будет пробег без капа 500 тыщ. Примеч: неразобранные ружья и ГОСТ-ированные Шашки по ширине не влазят, только со стволами до 24-х дюймов. Можно сразу перевезти пять колес в сборе. Патриот не сможет обогнать даже если водитель лопнет от досады, на кочках лучше не гоняться за Нивой - выбитые пальцы. Если заскрипело слева впереди постоянно на кочках - открой заднюю дверь и смажь шайбу на ней.

+80