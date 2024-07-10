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Ответственность за сокрытие госномеров ужесточили на законодательном уровне

Госдума приняла в 1-м чтении законопроект о лишении прав за скрытые номера авто

Госдума России на очередном пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект, в рамках которого автовладельцев будут лишать прав на срок до полутора лет за управление транспортным средством со скрытыми госномерами.

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Правительство РФ внесло проект закона на рассмотрение Госдумы в мае текущего года. В настоящее время, согласно ч. 2 статьи 12.2 Кодекса РФ об административных правонарушениях, за управление транспортом без номеров или оборудованным устройством, позволяющим скрыть номер, предусмотрен штраф размером в 5 тысяч рублей или лишение прав на срок от одного до трех месяцев.

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Согласно новому законопроекту, предлагается выделить ответственность водителя за управление транспортным средством с установленным на нем таким устройством в отдельную часть указанной статьи. В качестве наказания предлагается лишать водителей права управления транспортным средством на срок от одного года до полутора лет с конфискацией устройства.

Кроме того, в рамках законопроекта предлагается лишать прав на срок до полутора лет в случае повторного управления транспортным средством без государственных регистрационных знаков.

Источник: tass.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:АГН «Москва
10.07.2024
Фото:АГН «Москва
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