Престижная марка, просторный салон, надежный движок – вместо «Китая» за 2,5 млн

Эксперт «За рулем» назвал условие, когда можно покупать Volvo XC60 с пробегом

За 2,5 миллиона рублей сегодня можно позволить себе новую Весту в самом топе (и еще останется тысяч триста) или переднеприводного «китайца» из самых дешевых. А что если обратить свой взор на рынок кроссоверов и внедорожников с пробегом? Так и сделал эксперт «За рулем» Александр Виноградов, подобрав несколько интересных вариантов. Один из таких – Volvo XC60.

Указанной суммы хватит на машину первого поколения, но финальных годов выпуска – 2016 или даже 2017-го. Кузов сохранит большую часть лоска, но вот сервопривод двери багажника может отказать – проверьте этот момент. Зато к салону вряд ли будут претензии – он собран из качественных материалов и раньше 200 тысяч км признаков износа не покажет. Под капотом, скорее всего, окажется пятицилиндровый турбодизель объемом 2,4 литра.

Мнение специалиста

Александр Виноградов, эксперт «За рулем»:

Александр Виноградов, За рулем

– В целом этот двигатель весьма надежен, но парочка болячек имеется. При осмотре обязательно прислушайтесь к работе мотора: нет ли свиста. Натяжные ролики не отличаются надежностью, что может привести к раннему обрыву приводного ремня.

Также после 150 тысяч км случается течь теплообменника АКП. Он установлен в пакете радиаторов двигателя и со временем теряет герметичность. Обязательно проверьте это место при осмотре.

Шестиступенчатый автомат Aisin нужно проверить на предмет ударов при переключениях. Велика вероятность того, что тефлоновые кольца в коробке изношены и после покупки кроссовера потребуется их замена. Если в истории машины уже была переборка коробки, смело берите этот автомобиль.

Volvo XC60

Словом, есть над чем подумать. С другой стороны, если сомневаетесь в Вольво, найдется как минимум три варианта от других брендов.