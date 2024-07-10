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За это нарушение будут лишать водительских прав: принят закон

Замглавы МВД Зубов указал на уловки владельцев премиум-авто по скрытию номера

Владельцы иномарок премиум-класса нередко скрывают госномера своих автомобилей, используя различные тряпочки и картонки. Об этом рассказал заместитель главы МВД РФ Игорь Зубов.

В ходе своего выступления на пленарном заседании Госдумы он подчеркнул, что депутаты получают многочисленные обращения от своих избирателей.

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«А сколько избирателей обращается к вам и к нам, присылают фотографии, как возле дорогих ресторанов стоят Maybach и Mercedes и так далее с тряпочками какими-то, картонками и тому подобным! А вот что-то дешевых машин я особо-то не видел», – отмечает замглавы ведомства.

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Зубов подчеркнул, что необходимые меры по усилению противодействия применению устройств и способов с целью идентификации транспортного средства имеют очень важное «антитеррористическое и антикриминальное значение».

Напомним, сегодня, 10 июля, депутаты Госдумы приняли в первом чтении правительственный законопроект о лишении прав водителей на срок до полутора лет за использование устройств, скрывающих госномера на автомобилях.

Источник: РИА Новости

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Светлана Тарасенко
Фото:Depositphotos
10.07.2024
Фото:Depositphotos
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