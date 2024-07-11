Экипаж машины скорой помощи пострадал в аварии в Рязани

Водитель и трое медиков скорой помощи пострадали в ДТП в центре Рязани

В Рязани произошло ДТП с участием машины скорой помощи, пострадали четыре человека. Спецавтомобиль ГАЗель столкнулся с Kia Rio в 9:20 на улице Есенина.

За рулем скорой помощи был 33-летний рязанец, за рулем иномарки сидел его 53-летний земляк. После удара спецавтомобиль врезался в столб.

Водитель скорой и трое его пассажиров, медицинские работники, госпитализированы.

Полицейские выясняют обстоятельства инцидента.

Ранее «За рулем» сообщал, что знакомая популярная модель Kia вернулась в Россию по вполне доступной цене.

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Источник: Госавтоинспекция Рязанской области