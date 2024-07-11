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Экипаж машины скорой помощи пострадал в аварии в Рязани

Водитель и трое медиков скорой помощи пострадали в ДТП в центре Рязани

В Рязани произошло ДТП с участием машины скорой помощи, пострадали четыре человека. Спецавтомобиль ГАЗель столкнулся с Kia Rio в 9:20 на улице Есенина.

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ГИД ПО КАСКО

Как в два клика и законно получить доступ к базам ГАИ

За рулем скорой помощи был 33-летний рязанец, за рулем иномарки сидел его 53-летний земляк. После удара спецавтомобиль врезался в столб.

Водитель скорой и трое его пассажиров, медицинские работники, госпитализированы.

Полицейские выясняют обстоятельства инцидента.

Ранее «За рулем» сообщал, что знакомая популярная модель Kia вернулась в Россию по вполне доступной цене.

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Источник: Госавтоинспекция Рязанской области

Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?

> > > СМОТРЕТЬ РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ МОТОРНЫХ МАСЕЛ < < <

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Ушакова Ирина
Фото:МВД Медиа
Количество просмотров 3
11.07.2024
Фото:МВД Медиа
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