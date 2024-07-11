Фольксвагены пока лидируют среди кроссов, но «китайцы» готовятся их сместить

Эксперты рассказали, как изменились цены и спрос на подержанные кроссоверы

Исследование данных по просмотрам объявлений о подержанных кроссоверах за последний год, проведенное сервисом Avto.ru Бизнес, показало, что в ценовом диапазоне от 3 млн рублей стали популярны кроссоверы китайского производства, а также наблюдается рост цен и среднего срока продаж на рынке.

Подержанные кроссоверы стоимостью от 800 000 рублей до 1 500 000 рублей показали незначительное увеличение возраста автомобилей за прошедший год: на 1,5 года у частных продавцов (до 11,5 лет) и на 7 месяцев у дилеров (до 9,7 лет).

Самым популярным автомобилем в этом ценовом диапазоне оказался Volkswagen Tiguan I. За год его цена увеличилась на 7% (с 1 239 381 рублей в июне 2023 года до 1 326 024 рублей в июне 2024 г.), а срок продажи – с 29 до 33 дней.

Renault Duster I занял второе место, с ростом цены на 4% с 1 255 821 рублей до 1 304 797 рублей и увеличением времени продажи с 32 до 42 дней.

Среди подержанных кроссоверов стоимостью от 1 500 000 рублей до 3 000 000 рублей самым популярным оказался Volkswagen Tiguan II, подорожавший на 4% (с 2 464 253 рублей в 2023 г. до 2 554 000 рублей в 2024 году), а срок его продажи вырос с 37 до 46 дней. Mazda CX-5 II также демонстрирует повышенный спрос, а за последний год ее цена выросла на 5%, и сейчас она стоит 2 641 000 рублей, а срок продажи автомобиля увеличился на 3 дня.

Среди подержанных кроссоверов стоимостью от 3 000 000 рублей до 5 000 000 рублей наблюдается экспансия китайских авто. Здесь Geely Monjaro занял место BMW X3 G03, демонстрируя рост цены на 2% (с 3 740 000 рублей до 3 810 000 рублей) и увеличение срока продажи до 45 дней. На втором месте BMW X5 F15, он также показал увеличение цены на 5% (с 3 750 000 рублей до 3 926 000 рублей) и продажи (на 9 дней – до 60 дней).