#
Где сэкономить?ДачаПутешествуй!ОСАГОЗадать вопросТаксиАвтокредитС пробегомФотогид (ТО+ремонт)Тест маселКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Просмотр 1/8 финала Чемпионата Европы по футболу прошел в дружеской атмосфере
11 июля
Просмотр 1/8 финала Чемпионата Европы по футболу прошел в дружеской атмосфере
На матч Нидерланды – Румыния собрались звезды...
Шкуматов: законопроект о сокрытии номеров нуждается в доработке
11 июля
Шкуматов: законопроект о сокрытии номеров нуждается в доработке
Госдума усилит ответственность водителей,...
Ведомости: дефицит таксистов в России составляет 500-700 тысяч человек
11 июля
В такси растет кадровый голод – цифры поражают
Ведомости: дефицит таксистов в России...

Фольксвагены пока лидируют среди кроссов, но «китайцы» готовятся их сместить

Эксперты рассказали, как изменились цены и спрос на подержанные кроссоверы

Исследование данных по просмотрам объявлений о подержанных кроссоверах за последний год, проведенное сервисом Avto.ru Бизнес, показало, что в ценовом диапазоне от 3 млн рублей стали популярны кроссоверы китайского производства, а также наблюдается рост цен и среднего срока продаж на рынке.

Как сэкономить на каско до 50%? Что такое мини-каско? Чем такой полис отличается от каско с франшизой? Каким водителям подойдет такая страховка и сколько реально сэкономить?
ГИД ПО КАСКО

Подержанные кроссоверы стоимостью от 800 000 рублей до 1 500 000 рублей показали незначительное увеличение возраста автомобилей за прошедший год: на 1,5 года у частных продавцов (до 11,5 лет) и на 7 месяцев у дилеров (до 9,7 лет).

Самым популярным автомобилем в этом ценовом диапазоне оказался Volkswagen Tiguan I. За год его цена увеличилась на 7% (с 1 239 381 рублей в июне 2023 года до 1 326 024 рублей в июне 2024 г.), а срок продажи – с 29 до 33 дней.

Renault Duster I занял второе место, с ростом цены на 4% с 1 255 821 рублей до 1 304 797 рублей и увеличением времени продажи с 32 до 42 дней.

Среди подержанных кроссоверов стоимостью от 1 500 000 рублей до 3 000 000 рублей самым популярным оказался Volkswagen Tiguan II, подорожавший на 4% (с 2 464 253 рублей в 2023 г. до 2 554 000 рублей в 2024 году), а срок его продажи вырос с 37 до 46 дней. Mazda CX-5 II также демонстрирует повышенный спрос, а за последний год ее цена выросла на 5%, и сейчас она стоит 2 641 000 рублей, а срок продажи автомобиля увеличился на 3 дня.

1,5-литровый ДВС (101 л.с.) и МКП: этот культовый японский SUV скоро станет электрокаром

Среди подержанных кроссоверов стоимостью от 3 000 000 рублей до 5 000 000 рублей наблюдается экспансия китайских авто. Здесь Geely Monjaro занял место BMW X3 G03, демонстрируя рост цены на 2% (с 3 740 000 рублей до 3 810 000 рублей) и увеличение срока продажи до 45 дней. На втором месте BMW X5 F15, он также показал увеличение цены на 5% (с 3 750 000 рублей до 3 926 000 рублей) и продажи (на 9 дней – до 60 дней).

  • «За рулем» можно читать в Viber
Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?

> > > СМОТРЕТЬ РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ МОТОРНЫХ МАСЕЛ < < <

Подпишитесь на «За рулем» в

Алексеева Елена
Количество просмотров 1
11.07.2024
Поделиться:
Оцените материал:
0