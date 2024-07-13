Забота о пожилых водителях: все новые машины будут оснащаться этим устройством

Японские автомобили с АКП будут оснащены функцией препятствия резкому ускорению

На фоне участившихся ДТП, вызванных ошибочным нажатием педали газа, Япония вводит обязательную систему предотвращения неожиданного ускорения для новых автомобилей с автоматической коробкой передач.

Проблема «педальной путаницы», когда водитель путает педаль тормоза и газа, особенно актуальна для пожилых людей, число которых в Японии стремительно растет. Такие ошибки могут привести к серьезным авариям, травмам и даже смертельным исходам. В ответ на эту проблему министерство транспорта Японии приняло решение о внедрении новой системы безопасности.

Индикатор датчика системы предотвращения неожиданного ускорения

Согласно новому правилу, все новые легковые автомобили с автоматической коробкой передач, продаваемые в Японии, должны быть оснащены технологией, предотвращающей неожиданное ускорение. Эта мера не затронет автомобили с механической коробкой передач, так как они считаются менее подверженными данному типу аварий.

Система использует датчики и камеры для постоянного мониторинга дорожной ситуации и определения препятствий на пути автомобиля. Алгоритмы системы анализируют действия водителя с педалями и рулевым колесом.

Если система распознает нетипичное для ситуации ускорение, например, при приближении к препятствию, она активируется и ограничивает подачу топлива, снижая скорость автомобиля. В экстренных случаях система может автоматически задействовать тормоза.

Одновременно на приборной панели появляется предупреждающий сигнал, например, «Отпустите педаль акселератора», информируя водителя о необходимости корректировки действий.

По данным Японского института исследования дорожно-транспортных происшествий, только в 2023 году в стране было зарегистрировано 3110 ДТП, причиной которых стало ошибочное нажатие педали газа. В результате этих аварий погибли 38 человек, а 4343 получили ранения.

Власти Японии уверены, что введение новой системы безопасности позволит существенно снизить количество таких происшествий и спасти жизни. Более того, министр транспорта Японии Тецуо Сайто заявил о намерении предложить эту инициативу в качестве международного стандарта.

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Источник: ITHome