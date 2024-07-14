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Пил «только газировку», но зачем-то встал на дороге и заинтересовал ГАИ (видео)

На севере Красноярского края инспекторы ГАИ пресекли поездку нетрезвого водителя

В поселке Подтесово Красноярского края инспекторы ГАИ заметили стоящую посреди проезжей части Ладу с заведенным двигателем, а вот знака аварийной остановки не было. Решив прояснить ситуацию, полицейские приблизились к авто, однако тут легковушка начала движение. Правда, когда инспекторы последовали за ней, водитель затормозил – вероятно, одумавшись.

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«Находившийся за рулем ВАЗ-21140 мужчина, проехав несколько метров, подчинился законным требованиям стражей правопорядка. Во время беседы с управлявшим машиной 43-летним местным жителем сотрудники полиции заметили у него явные признаки опьянения: невнятную речь и запах алкоголя изо рта», – сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Все доводы водителя в духе «пацаны, я ехал к подруге» и «с утра газировки выпили, жарко же» разбились о четкие показания алкотестера: в воздухе, выдыхаемом любителем загадочных напитков, обнаружилось 1,31 мг/л этилового спирта. Мужчину отстранили от управления, выписали протокол по части 1 статьи 12.8 КоАП РФ, а машину отправили на штрафстоянку.

Источник: МВД Медиа

Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

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Иннокентий Кишкурно
Фото:МВД Медиа
Количество просмотров 11
14.07.2024
Фото:МВД Медиа
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