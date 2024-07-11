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Простой и надежный знакомый 122-сильный «японец» вернулся в РФ по доступной цене

В РФ появились в продаже новые хэтчбеки Nissan Tiida по цене от 2,1 млн рублей

Дилеры привезли в РФ по параллельным каналам хетчбэки Tiida 2024 года выпуска. Цена на них стартует от 2,075 млн рублей.Автомобиль за такую сумму продает столичный дилер.

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Nissan Tiida теперь завозят в Россию из Китая. 2 млн рублей стоит машина в версии Elite Edition. В ее оснащение входят четыре подушки безопасности, кондиционер, простая аудиосистема. Авто в более богатой комплектации продает дилер в Нижнекамске за 2,65 млн рублей. Среди опций автомобиля многофункциональный руль с управлением аудиосистемой и круиз-контролем, медиасистема с большим сенсорным экраном, кожаный салон и прочее.

Техника у всех автомобилей простая и надежная: 1,6-литровый 122-сильный мотор и вариатор.

Nissan Tiida
Nissan Tiida
Nissan Tiida
Nissan Tiida

Ранее «За рулем» сообщал, что знакомая популярная модель Kia вернулась в Россию по вполне доступной цене.

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Источник: «Автоновости дня»

Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?

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Ушакова Ирина
Фото:Nissan
11.07.2024
Фото:Nissan
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