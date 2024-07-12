Чем «новая Волга» отличается от китайского оригинала
Кроссовер Volga К30, который будут собирать в Нижнем Новгороде на мощностях ГАЗа в сотрудничестве с иностранным партнером, отличается от оригинальной китайской модели Changan X5 Plus, также выпускавшейся под названием Oshan X5 Plus (он же Auchan и Oushang).
Volga получит новую решетку радиатора в фирменном стиле Волги, переработанный бампер и новые шильдики с изображением оленя. На пятой двери также будет надпись Volga, но форма шильдика останется донорской.
В салоне изменен будет лишь логотип на руле. Возможно, в России модель адаптируют согласно климатическим особенностям, но официально об этом пока ничего не известно.
В КНР Changan X5 Plus стоит дешево: 86,9-105,9 тысячи юаней (1-1,255 млн рублей). В РФ переднеприводные X5 Plus стоит 2,4-2,7 млн рублей, вероятно, Volga К30 будет стоить примерно столько же.
Oshan X5 Plus презентовали в ноябре 2022 года, а Changan X5 Plus с незначительными изменениями появился в 2024 году. Автомобили оснащены 1,5-литровым бензиновым турбомотором в паре с 7-ступенчатым преселективным роботом.
Ранее «За рулем» сообщал, что знакомая популярная модель Kia вернулась в Россию по вполне доступной цене.
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Источник: Autonews
Супертест моторных масел
«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.
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