Расписанный под гжель насос и новый пикап — что показали на Иннопроме Мишустину

Главе кабмина Мишустину на выставке Иннопром-2024 показали пикап Sollers ST8

Глава Правительства РФ Михаил Мишустин накануне посетил Международную промышленную выставку Иннопром-2024 в Екатеринбурге.

По традиции на выставке присутствовали руководители крупнейших компаний из десятков стран, страной-партнером «Иннопрома» в этом году стали Объединенные Арабские Эмираты. Товарооборот между нашими странами по итогам 2023 года оценивается в один триллион рублей.

Sollers ST8

Мишустин вместе с главами делегаций Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана и ОАЭ осмотрел выставку. На ульяновском стенде им показали аварийный трап для самолетов семейства Super Jet New, МС-21, Ту-214, а также пикап Sollers ST8. Старт серийного производства пикапа по технологии полного цикла запланирован на I квартал 2025 года. Автомобиль и часть автокомпонентов будут производиться на площадке индустриального парка УАЗ.

Седельный тягач МАЗ-Х

На стенде Свердловской области Мишустину и гостям презентовали проект «Верхнепышминский трамвай», он соединяет Верхнюю Пышму и Екатеринбург. Белоруссия презентовала новинки своего автопрома: завод «МАЗ» показал седельный тягач МАЗ-Х. Удивили представители Казахстана – они показали окрашенный в технике гжельских мастеров нефтяной насос.

Мишустин заверил, что Российская Федерация продолжит активно участвовать в формировании максимально широкой международной экономической кооперации.

«Мы открыты для всех, кто настроен на сотрудничество на принципах взаимного доверия, уважения и учета интересов друг друга», – подчеркнул глава Правительства РФ.

Мишустин с удовлетворением отметил, что отечественная промышленность несмотря на внешнее давление не только выстояла перед санкциями, но и демонстрирует динамику роста.

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Источник: ТАСС